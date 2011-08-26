Wikileaks: Миллеру не нравилось, что цену на газ Дубина согласовал с Ющенко

Посол США в России Джон Байерли после "газовой войны" с Россией в 2008 году считал, что альтернативный газопровод, который Россия хотела прокладывать в обход Украины, не является выходом. Об этом он писал в своей депеше после подписания скандальных газовых соглашений между Украиной и Россией, написанной 18 февраля 2009 года, текст которой приводит Wikileaks.

"Похоже, что Миллер (глава "Газпрома") прав, что транзит газа в Европу через Украину будет оставаться проблемой и дальше. Тем не менее, решение "Газпрома" об альтернативном многомиллиардном газопроводе не является ответом", - считает Байерли.

"Наилучшим решением является прозрачная, основанная на коммерческих отношениях, газовая промышленность", - отметил он и добавил, что ни у одной из сторон этого пока нет.Он также приводил слова Миллера о том, что, невзирая на возражения Украины, она "ворует газ".

"Миллер очень оживился, когда отвечал на вопрос посла о газовом споре с Украиной", - написал посол и добавил, что привел главе "Газпрома" слова комиссара ЕС о том, что они не увидели никаких признаков воровства со стороны Украины.

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"Миллер ответил яростно и ярко, что никто не сомневается в том, что Украина воровала газ. Часто поднимая голос и иногда вставая с места, Миллер называл украинских лидеров "криминальным предприятием", а действия Украины во время кризиса "абсолютно нелогичными", - говорится в депеше.

"Миллер также выразил сомнение, что его украинский коллега, глава "Нафтогаза" Олег Дубина должен был консультироваться с президентом Виктором Ющенко перед подписанием соглашения", - написал посол.

Байерли при этом отметил, что похоже, Миллер забыл, что он также подписал контракт "лишь после того, как премьер Владимир Путин дал ему зеленый свет".

"Миллер говорит, что когда он заставлял Дубину подписать контракт, который был согласован двумя сторонами, Дубина сказал ему, что если он не согласует это с Ющенко сначала, украинский президент его "уничтожит", - доложил посол.Также Байерли приводит слова Миллера о том, что Украина находится на грани социального коллапса.

"Там бандиты шастают по улицам, не воры, но просто молодые безработные люди, которым нужны деньги на жизнь", - приводит слова Миллера об Украине Байерли.

ТСН