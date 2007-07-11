КС отменил положения закона о госбюджете, которыми приостанавливались льготы

Конституционный Суд Украины отменил положения закона о государственном бюджете, которые касались приостановки на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня было обнародовано решение КС, принятое 9 июля этого года по конституционному представлению 46 народных депутатов о соответствии Конституции Украины положений статей 29, 36, ч.2 ст.56, ч.2 ст. 62, ч.1 ст.66, пунктов 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ст.71, статей 98, 101, 103, 111 Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год» о социальных гарантиях граждан.

Как сообщил во время обнародования решения председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК, проанализировав представление, Конституционный Суд пришел к выводу, что ряд вышеупомянутых статей закона о госбюджете не соответствуют ст.1 Конституции, в которой сказано, что Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным правовым государством.

Он подчеркнул, что, в соответствии с Конституцией, социальные права и гарантии населения не могут ограничиваться, а закон о госбюджете не может отменять или останавливать положение других законов. Поэтому КС пришел к заключению, что Верховная Рада не имела полномочий при принятии госбюджета останавливать действие других законов, в том числе и что касается предоставления льгот, гарантий и компенсаций для граждан.

КС постановил, что со дня обнародования решения вышеупомянутые статьи закона о госбюджете прекращают свое действие.

В то же время КС прекратил производство по ч.2 ст.62, ст.101 из-за несоответствия конституционного представления, касающегося рассмотрения этих статей. Таким образом, за исключением этих двух статей, остальные вышеупомянутые статьи в представлении утратили свое действие.

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