Дорогой презент Януковичу от Конституционного суда

Конституционный суд обнародовал решение, принятое 9 июля, – как раз в день рождения Виктора Януковича, – отменив положения закона о государственном бюджете, касающиеся приостановки на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения.

Суд “поздравил” таким образом лично Януковича, а заодно послал завуалированный предвыборный презент правительству и Партии регионов. И коммунистам тоже.

Первый вице-премьер – министр финансов Николай Азаров, наверное, еще обронит несколько скупых слез над текстом официального вердикта КС и, чтобы услышали внешние аудиторы, скажет что-нибудь об увеличении дефицита и необходимости изыскивать дополнительные резервы для безусловного выполнения строгого, но справедливого решения.

В действительности же приговор конституционной Фемиды о признании неконституционными ряда положений госбюджета-2007, касавшихся приостановки на текущий год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения, играет на руку “регионалам”. Решение позволяет теоретически успеть увеличить предвыборные выплаты политически все еще чувствительным слоям населения – ветеранам, бюджетникам, малообеспеченным семьям. Из-под обвинений в популизме теперь выбита опора – критиканам пресс-служба Минфина напомнит, что выполняется решение КС.

Когда своим предыдущим решением КС убрал ограничительный потолок с социальных выплат представителям своего же ремесла – судьям, людям, интересующимся политической жизнью, было не по себе от откровенного корпоратизма при отстаивании судейских интересов. Своя мантия, понятно, ближе к телу, и все же было досадно за представителей других ведомств, да и остальных "маленьких украинцев", имевших право на такие выплаты. Право, которое было обрезано госбюджетом-2007, а также предыдущим госбюджетом. Однако в те доисторические времена Конституционному суду было не до того, поэтому ограничения остались безнаказанными и сэкономили казне несколько сотен миллионов гривен.

Не по себе, видимо, было и самим судьям, поэтому они, ссылаясь на ст. 1 Конституции, вернули это право и другим категориям граждан.

Если разархивировать конкретные статьи закона о Госбюджете, которые признал неконституционными КС, то живое и радостное обсуждение ожидается в семьях "детей войны" – 30-процентная надбавка к пенсии теперь обязательна для исполнения и не может быть поставлена в зависимость от темпов наполнения доходной части бюджета; педагогов, медиков и работников культурной сферы – им возвращены надбавки к окладу; ветеранов и инвалидов – ежегодная денежная помощь теперь будет определяться не той суммой, которую считает необходимой Кабмин, а статьями соответствующих законов, которые и были заморожены в госбюджете-2007. На 15 процентов (размер подоходного налога с граждан) должен возрасти прожиточный минимум, а с ним и привязанные к нему социальные выплаты (автор не может вспомнить, когда вообще выполнялась эта статья закона о прожиточном минимуме в Украине – она была перманентно приостановлена). Могут порадоваться и пенсионеры СБУ, Антимонопольного комитета, внутренних войск и остальных достопочтенных учреждений – лимиты на их пенсии отменены, как и судьям.

Одним словом, есть с чем идти к электорату; вопрос лишь в том, как конвертировать решение КС в изменения к закону о госбюджете, перевязать их бантиком и успеть передать в сентябре избирателям. Не постановлением же Кабмина их принимать, хотя, как показывает детектив с законом о госзакупках, кабминовские лоеры могут предложить и такой вариант.

Очевидно, необходимость имплементации вердикта КС будет в исполнении Мороза еще одним усиленным аргументом в дискуссии за пролонгацию полномочий Рады 5-го созыва. Поскольку это маловероятно, то нереализованные повышения пенсий и социальных выплат будут во время предвыборной стометровки дополнительными камнями в сторону Ющенко и "Нашей Украины". Мы же, мол, хотели – они не дали.

В дальнейшем сложно прогнозировать, насколько обязующим июльское решение КС окажется для последующих украинских правительств. Несколько лет назад КС уже принимал вердикт о неконституционности ограничений на социальные выплаты, однако с тех пор Минфин отшлифовал эзопов язык законов о госбюджете и креативно обошел запрет КС, обновив ограничения на льготы.

Однако за столь дальнюю перспективу немногие переживают, и не для того нынешнее решение принималось. Оно рассчитано на перспективу ближайших двух месяцев, и является предварительно просчитанным элементом в начатой кампании.

Станислав Голубенко