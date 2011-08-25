Милиция возбудила уголовное дело по факту столкновений 24 августа

Следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по факту столкновений «между работниками правоохранительных органов и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении говорится: «Несмотря на решение Окружного административного суда г. Киева о запрещении проведения в течение суток в центральной части столицы собраний, митингов, походов, демонстраций, участники политических акций пытались прорваться сквозь кордоны милиции по улице Владимирской, игнорируя требования правоохранителей остановиться».

«В результате оказания сопротивления митингующие нанесли телесные повреждения шести работникам милиции», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

За данному факту следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью, которая выразилась в сопротивлении представителям власти, которые исполняли обязанности по охране общественного порядка, с нанесением им телесных повреждений и повреждения имущества).

Как сообщал УНИАН, 24 августа, несмотря на запрещение суда проводить акции оппозиции в любых местах, кроме парка имени Тараса Шевченко, участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, были намерены отправиться в Администрацию Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которую они приняли. Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, чтобы не допустить прохода колонны в Администрацию Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батьківщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слёзоточивого газа.

Сегодня, 25 августа, в столичной милиции подтвердили, что во время попытки сторонников оппозиции прорвать милицейский кордон, кто-то из бойцов «Беркуту» применил «какую-то аэрозоль».

Как отметили в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, «кто-то из бойцов «Беркута» действительно применил какую-то аэрозоль, это видно на видео, этот факт очевидный. Но, какая это была аэрозоль, не известно. Возможно, средство от тараканов».

В то же время в другом сообщении отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве подчеркивалось, что «благодаря хорошей организации праздничных мероприятий Киевской городской госадминистрацией и согласованным действиям работников правоохранительных органов по охране общественного порядка в день 20-летия Независимости Украины грубые нарушения общественного порядка в столице не зафиксированы».

Впрочем, отмечается в сообщении, «во время акций, организованных некоторыми оппозиционными партиями и общественными организациями, не обошлось без нарушений. Несмотря на запрещение Окружного административного суда города Киева проводить в центре столицы собрания, демонстрации и походы, лидеры акций протеста после митинга в парке имени Тараса Шевченко перешли к противоправным действиям. Участники митинга выстроились в колонну и начали двигаться по проезжей части улицы Владимирской в направлении Михайловской площади. Протестанты были в очередной раз проинформированы о решении суда, которое ограничивает в этот день проведение шествия. Однако митингующие таки двинулись на ряды правоохранителей, в результате чего возникло столкновение, во время которого шесть работников милиции Днепровского районного управления получили телесные повреждения разных степеней: от укуса до ушибов и черепно-мозговых травм».