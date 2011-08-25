Тимошенко просит, чтобы кровь у нее взяла личная медсестра

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит судью Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА дать разрешение ее личному врачу и медсестре на забор крови из-за ухудшения ее состояния здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время судебного заседания.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее личный врач был включен в комиссию Министерства здравоохранения, прибывшую в СИЗО для ее осмотра, однако врач не смог воспользоваться своим правом на забор крови.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, делегация из Минздрава не гарантировала сохранения конфиденциальности анализа ее крови.

«Я хочу воспользоваться своим правом на конфиденциальность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, во время осмотра у нее был взят анализ крови из пальца лишь для того, чтобы определить ее сворачиваемость или несворачиваемость. После этого, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, все инструменты были тщательным образом вымыты и сожжены все ватные тампоны с образцами крови, чтобы ее личный врач не смог вынести их из СИЗО.

«Это переходит все границы. Я прошу дать разрешение, чтобы моя медицинская сестра взяла у меня анализ крови. Я Вас заверяю, что состояние моего здоровья не будет использовано для каких-то процедур и ходатайства», - сказала она.

Судья Р.КИРЕЕВ подчеркнул, что этот вопрос был решен в установленном порядке, а повторное ходатайство будет рассмотрено после полного завершения исследования материалов дела.