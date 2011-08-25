Муж Тимошенко: была команда сверху брать анализы только врачам Минздрава

Муж экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО утверждает, что по указанию «сверху» брать анализы у его жены с целью обследования организма разрешили только врачам Министерства здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТИМОШЕНКО заявил в интервью журналистам перед митингом сторонников оппозиции возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве.

«Было из прокуратуры и даже свыше указание в руки никому не отдавать (анализы), кроме как в МОЗ, то есть даже наши врачи не могут получить ее анализы крови», - сказал А.ТИМОШЕНКО.

По его словам, трудно дать вразумительное объяснение этому требованию.

«Это противоречит всем правам, человеческим обычным правам», - подчеркнул А.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, он подтвердил, что во время вчерашнего осмотра медицинской комиссией, состав которой вошел личный врач экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, анализы у Ю.ТИМОШЕНКО не брали.

По словам мужа экс-премьера, он не хочет озвучивать свои версии происходящего, хотя имеет их, в том числе и самые негативные.

«Мне непонятно, почему врач, который смотрит ее (Ю.ТИМОШЕНКО) около 10 лет, не может взять анализ крови», - отметил А.ТИМОШЕНКО.

Он подчеркнул, что это врач, которому семья ТИМОШЕНКО доверяет.

А.ТИМОШЕНКО также отметил, что в будущем сторона экс-премьера будет настаивать на том, чтобы ее лечащий врач смог надлежащим образом провести обследование своей пациентки. «Чтоб мы могли взять анализ крови, чтоб мы могли понять, что происходит с ней и как ее можно лечить», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, утром 18 августа защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

В свою очередь, прокурор попросил суд дать разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

23 августа медицинская комиссия, в состав которой вошел личный врач экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, в следственном изоляторе провела обследование состояния ее здоровья. Как заявила прокурор Лидия ФРОЛОВА, комиссия не выявила каких-либо отклонений в состоянии здоровья подсудимой.