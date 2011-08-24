Донецкая оппозиция: никакой суд не может запретить праздник

Сегодня в Донецке у памятника Т. Шевченко митингующие, представляющие различные политические и общественные силы, входящие в областной Комитет сопротивления диктатуре, заявили, что никакой суд не может им запретить праздновать День Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна из почти 300 участников праздничного марша, дойдя с большим развернутым национальным флагом Украины от площади им. Ленина до памятника Кобзарю, прежде всего, возложила корзину с желто-голубыми цветами к подножию памятника.

Затем священнослужители, представляющие православную церковь Киевского патриархата и Греко-католическую церковь, отслужили молебен за Украину.

Участники праздника держали в руках многочисленные государственные флаги, а также тех партий и организаций, которые они представляют: «Народный Рух Украины», «Фронт Змін», «Батькивщина», «Свобода», «Партия захисників Вітчизни», «БЮТ», «Громадянська позиція», організація «Просвіта».

В своем выступлении перед собравшимися зампредседателя Донецкой облорганизации ВО «Просвіта» Мария ОЛИЙНЫК рассказала, что «нас судил сегодня наш суд целую ночь, и решение о запрете каких-либо массовых мероприятий в Донецке вынес в 4 утра, а озвучил по телефону в 6 утра», то есть, заседание длилось 12 часов..

«В 6 часов утра мне позвонили по телефону и зачитали решение суда. Это ноу-хау, я такого не знаю, чтобы по телефону зачитывали…Я положила трубку», - сказала М.ОЛИЙНЫК. Она подчеркнула, что не может объяснить, почему Донецкий горсовет в срочном порядке подал в суд на тех, кто в День Независимости Украины хотел провести с 10.30 до 14.00 непродолжительный праздничный марш по улицах Донецка, митинг возле памятника Шевченко и праздничный концерт.

М.ОЛИЙНЫК рассказала, что практически ночью суд «отменил весь Кодекс административного судопроизводства в стране в угоду городской власти, а когда одна из участников суда от «Просвіти» Евгения РАТНИКОВА сказала об этом судье, он вынес ей предупреждение, а затем вызвал бойцов «Грифона» в бронежилетах с дубинками, чтобы ее забрать и отправить в СИЗО».

М.ОЛИЙНЫК отметила, что по счастливой случайности Е.РАТНИКОВА успела выйти из суда на момент прибытия бойцов. «В 2.30 ночи, мы с Е.РАТНИКОВОЙ написали судье, что уже наступил государственный праздник, а суд в государственный праздник не работает, и вышли из суда. Когда же мы выходили из суда, к зданию подъехал автозак с бойцами из «Грифона», - рассказала митингующим о событиях минувшей ночи М.ОЛИЙНЫК.

Но при этом она подчеркнула: «Донецкая земля – это казацкая земля, это украинская земля и никто нам никогда не запретит праздновать государственный праздник, никакой суд! В суде сегодня - прихвостни нашей власти, которая полностью в руках Партии регионов».

Эти слова поддержала в своем выступлении и заместитель главы Донецкой облорганизации ВО «Батьківщина» Татьяна ПАВЛЮК.

«Невозможно человеку запретить дышать, жить, радоваться жизни, праздновать свои День рождения, День рождения своей страны. Очень сложно сегодня понять логику суда в Донецке, который фактически запрещает праздновать национальный праздник. Жалко мне их. Это решение позорит Донецкую область», - сказала Т.ПАВЛЮК. При этом она поздравила и местную власть с праздником, а также призвала их 24 августа быть здесь, рядом с людьми, а не проводить официальные мероприятия накануне.

«Я хочу поздравить и нашу власть с сегодняшним большим праздником… В такую дату они должны рядом с нами здесь стоять и праздновать сегодня, 24 августа, а не 23, или 22 августа, не смотря на то, что у них сегодня выходной», - сказала Т. ПАВЛЮК, заверив митингующих, что «мы все равно скоро будем жить в демократическом государстве».

Помощник народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА Сергей ЧИРИН добавил: «Мы сегодня стоим здесь, чтобы показать, что будет по-другому, и очень скоро будет по-другому. Уже ведутся разговоры, пусть и без призывов, но люди знают, что такое камень, что такое вилы, люди знают, что такое жесткое слово».

Александр ГЕВЕЛЕВ, представляющий партию «Громадянська позиция», заявил, что сегодня в стране «к власти пришла открыто антиукраинская команда, команда олигархов и криминального авторитета….они пробуют начать с нашего Донецкого региона, который для них является малой родиной, и создать свою маленькую Беларусь со своим форматом демократии». Он призвал к единству все демократические силы и еще раз поздравил с праздником всю страну.

Митинг завершился гимном Украины.