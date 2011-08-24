Под Лукьяновским СИЗО от власти требовали отпустить Тимошенко

Тысячи участников оппозиционной акции АвтоМайдан приняли участие в митинге возле Лукьяновского СИЗО в поддержку лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе одного из организаторов акции, народного депутата от «БЮТ-Батьківщини», председателя Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

«В День Независимости нашей страны мы собрались у СИЗО, чтобы поддержать лидера оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО. Мы стоим здесь, чтобы сказать свое решительное «нет» произволу власти, которая празднует День Независимости репрессиями против политических оппонентов. И посадкой за решетку политического конкурента. Мы требуем от власти прекратить позорную практику политических преследований и освободить от ареста Юлию ТИМОШЕНКО», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, Украине сегодня необходимо объединить все усилия в борьбе за справедливость и закон, поскольку арест Ю.ТИМОШЕНКО – это вызов власти к каждому гражданину Украины.

«В знак протеста против репрессий и незаконного ареста лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО мы украсили стену Лукьяновского СИЗО сине-желтыми лентами. Мы обещаем, что дойдем до конца и восстановим справедливость. Мы берем на себя ответственность за будущее страны», - добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО находится под арестом в Лукьяновском СИЗО с 5 августа. До этого она находилась под подпиской о невыезде.

Экс-премьера обвиняют в превышении полномочий при подписании в 2009 году газовых соглашений с Россией.