Турчинов строит людей в колонну

Участники митинга оппозиции, который состоялся возле памятника Шевченко в Киеве, выстраиваются в колонну для пешего шествия по центральным улицам Киева к Администрации Президента с целью передачи главе государства резолюции, утвержденной участниками мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к участникам митинга, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ призвал их построиться, и организованно мирным шествием двинуться колонной во главе с народными депутатами на улицу Банковую.

Следует отметить, что на данное время улица Владимирская возле центрального Дома учителя перегорожена металлическими заборами, возле которых плотно в три ряда стоят работники милиции.