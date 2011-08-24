Оппозиция собирается под памятником Шевченко
11:02, 24 августа 2011Политика
1451
Милиции вокруг не наблюдается
В Киеве у памятника Шевченко собираются представители оппозиции на митинг по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, который должен начаться в 11.00.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в парке возле памятника Кобзарю уже собрались более 1000 сторонников оппозиции. В частности, это представители партий «Свобода», «Батьківщина», «Фронт Змін», Конгресса Украинских Националистов, которые держат флаги своих политических партий и государственные флаги.
Участники акции продолжают подходить на мероприятие.
В данное время в парке Шевченко нет работников правоохранительных органов в форменной одежде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter