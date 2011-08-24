Оппозиция собирается под памятником Шевченко

В Киеве у памятника Шевченко собираются представители оппозиции на митинг по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, который должен начаться в 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в парке возле памятника Кобзарю уже собрались более 1000 сторонников оппозиции. В частности, это представители партий «Свобода», «Батьківщина», «Фронт Змін», Конгресса Украинских Националистов, которые держат флаги своих политических партий и государственные флаги.

Участники акции продолжают подходить на мероприятие.

В данное время в парке Шевченко нет работников правоохранительных органов в форменной одежде.