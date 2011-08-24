Янукович: 20 лет – прекрасный возраст для новых начинаний

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил граждан с 20-й годовщиной Независимости Украины.

Об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к украинским гражданам по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

«Сегодня мы празднуем юбилей нашего молодого государства. Позади 20 лет новейшей истории, которые изменили нашу жизнь. А перед ними - еще века славы и освободительной борьбы наших предыдущих поколений. Подлинный фундамент нашего двадцатилетия - это вековой опыт Киевской Руси. В те славные времена наши земли были одним из духовных центров европейской христианской цивилизации. Украина с гордостью продолжает эту миссию и сегодня. Наша история неразрывно связана с современной Европой. Столетиями лучшие дочери и сыновья Украины мечтали о независимой стране, в основе которой свобода, гуманизм и демократия. И их мечты сбылись. Мы обрели независимость и стали свидетелями великого события - появления Украины на карте мира», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что двадцатилетие независимости не далось Украине легко. Мы пережили годы романтического подъема, кризисов, популизма. Но независимо от событий в государстве люди работали, воспитывали детей и надеялись на достойную жизнь, сильную и справедливую власть.

«Сейчас все ветви власти объединились ради общей цели. Это - обновление государства и построение успешной Украины. Теперь дело за каждым из нас. 20 лет – прекрасный возраст для новых начинаний и решительных шагов. 20 лет - возраст молодости и возраст надежды. И этот день мы встречаем с верой в будущее», - считает Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, в Украине осуществляется модернизация и развитие экономики.

«Мы возводим аэропорты, дороги и мосты, открываем стадионы. Мы строим государство. То, о котором мечтали наши предыдущие поколения. Мы стоим на платформе национального прагматизма и отстаиваем в первую очередь интересы нашей страны, украинских граждан. Украина станет действительно независимой, лишь имея сильную экономическую основу. Украинцы будут чувствовать себя уверенно в мире, только если их права будут действительно защищены. Благосостояние каждого гражданина станет стабильным, когда коррупция будет преодолена на всех уровнях. Нация будет сильной, когда будут работать все демократические институты. И это - наши цели. Нам есть чем гордиться. Мы любим нашу страну. Украинский народ за эти годы не раз демонстрировал свою мудрость и терпимость. Будем беречь друг друга, ведь Украина - это все мы», - подчеркнул глава государства.