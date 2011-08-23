Янукович: таких провалов, как в 2008-2009 годах, не будет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает не допустить повторения негативного влияния мирового кризиса на украинскую экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во дворце «Украина» на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине независимости Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украину ожидают впереди непростые времена, поскольку сохраняется реальная угроза второй волны мирового экономического кризиса.

Он сообщил, что уже сейчас правительство нарабатывает пакет антикризисных мероприятий для предотвращения влияния мирового кризиса.

«Таких провалов, которые были допущены властью в 2008-2009 годах, не будет. Уверен, мы справимся с новыми вызовами и выйдем на траекторию стабильного, прогрессивного развития еще более сильными», - сказал Президент.