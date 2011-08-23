Здоровье в порядке: Минздрав говорит, что врач Тимошенко подписал протокол

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вновь отказалась от углубленного медицинского осмотра, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, во исполнение решения Печерского районного суда Киева было разрешено проведение медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО медицинскими работниками заведений Минздрава в пределах Лукьяновского СИЗО.

На протяжении 18, 20, 22 и 23 августа группой ведущих специалистов Минздрава предлагались обследования, в том числе лабораторные, в порядке, определенном общим приказом Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Министерства здравоохранения. По требованию пациентки в состав группы привлечены ее доверенные медицинские работники: личный врач и медицинская сестра. Однако, сообщили в Минздраве, от углубленного медицинского осмотра Ю.ТИМОШЕНКО воздержалась.

В пределах методов обследования, разрешенных пациенткой, установлено, что ее состояние удовлетворительное. Специалистами предоставлены рекомендации по режиму питания. Дальнейшее медицинское наблюдение рекомендуется проводить по месту пребывания.

Государственная пенитенциарная служба Украины со своей стороны сообщает, что Ю.ТИМОШЕНКО в пятый раз отказалась от лабораторного обследования.

На основании осмотра был составлен протокол, в котором отмечено, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное. В пенитенциарной службе отмечают, что протокол подписан всеми членами комиссии, в том числе личным врачом и медицинской сестрой Ю.ТИМОШЕНКО.