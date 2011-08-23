Раскол в КСД: у Ющенко интересуются, Томенко - «дурак или саботажник?»

Партия «Наша Украина» намерена рассмотреть заявления своего лидера Виктора ЮЩЕНКО в адрес лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО на заседании политсовета партии.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина».

Как напоминает издание, вчера состоялось заседание Комитета сопротивления диктатуре (КСД), объединяющего 11 оппозиционных партий. Помимо согласования совместных действий 24 августа КСД пришлось улаживать конфликт, возникший между его участниками. В минувший четверг вице-спикер Верховной Рады Николай ТОМЕНКО ("БЮТ-Батькивщина") заявил, что комитет намерен наказать «Нашу Украину» за действия ее лидера В.ЮЩЕНКО и члена политсовета партии Юрия ЕХАНУРОВА, давших показания по делу Ю.ТИМОШЕНКО и поддержавших позицию обвинения. "Если в течение недели “Наша Украина” не исключит из партии ЮЩЕНКО и ЕХАНУРОВА, то мы исключим ее из комитета, потому что к оппозиции такая “Наша Украина” не имеет отношения", – заявил Н.ТОМЕНКО.

Как отмечает газета, в «Нашей Украине» оценили это заявление крайне негативно. "Мы в КСД договаривались . Я не знаю, почему ТОМЕНКО вышел с этим заявлением – дурак он или саботажник? Я не знаю, есть ли в его действиях злой умысел, но точно знаю, что он льет воду на мельницу Банковой, которая боится объединения оппозиции", – сказал газете глава исполкома партии Сергей БОНДАРЧУК.

Между тем, критика в адрес «Нашей Украины» в последние дни звучала и от других представителей "Батькивщины". Исключения В.ЮЩЕНКО и Ю.ЕХАНУРОВА из партии требовал народный депутат Андрей ШКИЛЬ, а первый заместитель председателя "Батькивщины" Александр ТУРЧИНОВ заявил “Коммесанту”: "Это решение поддержали все участники КСД. При этом “Батьківщина” не была его инициатором".

Источники издания утверждают, что изначально, в четверг, с предложением об ответственности «Нашей Украины» выступил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий ГРИЦЕНКО, однако его предложение не было официально оформлено и не голосовалось. Устно его поддержал глава Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК, после чего С.БОНДАРЧУК пообещал, что "Наша Украина" рассмотрит данный вопрос на внутрипартийном уровне.

В то же время другие участники КСД не припоминают, чтобы «Нашей Украине» был выдвинут ультиматум. "Предлагалось, чтобы НУ осудила действия ЮЩЕНКО в суде и высказала несогласие с ним. Но жесткого ультиматума со стороны КСД не было. И я не помню, чтобы кто-то вообще упоминал об исключении ЮЩЕНКО из партии", – сказал газете глава Киевской городской организации ВО "Свобода" Андрей ИЛЬЕНКО.

"О ЕХАНУРОВЕ на комитете вообще не говорили, его фамилию просто приписали", – добавил С.БОНДАРЧУК.

Глава исполкома "Нашей Украины" уверяет, что партия остается членом КСД и поддерживает его принципы: "Мы достаточно давно заявили, что происходящие судилища являются ни чем иным, как политическими репрессиями, и что мы осуждаем действия власти по отношению к бывшим высокопоставленным чиновникам".

Газета отмечает, что это заявление С.БОНДАРЧУКА кардинально расходится с позицией лидера "Нашей Украины". Накануне В.ЮЩЕНКО отверг предположение о том, что процесс в Печерском райсуде имеет политическую составляющую.

Как подчеркивает издание, это не единственное расхождение позиции лидера «Нашей Украины» и его однопартийцев. С.БОНДАРЧУК напомнил, что партия рекомендовала В.ЮЩЕНКО воздержаться от дачи показаний в суде. "Когда Виктор Андреевич пошел в суд, он это с партией не согласовывал и не советовался. Кроме того, я предлагал ему передать суду четыре ходатайства о взятии на поруки Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, Валерия ИВАЩЕНКО и Игоря ДИДЕНКО. Он взял эти документы. Почему он не передал их суду – до сих пор по-человечески непонятно", – признался С.БОНДАРЧУК. По его словам, действия лидера «Нашей Украины» будут рассмотрены политсоветом партии, дата заседания которого еще не определена.