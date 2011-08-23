СМИ: На черепе Вячеслава Чорновила не нашли следов от удара кастетом

На черепе лидера НРУ Вячеслава Чорновила эксперты не нашли следов от удара кастетом.

Об этом в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» заявил прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК.

Он напомнил, что был поставлен вопрос, действительно ли на теле В.Чорновила есть телесные повреждения, не связанные с аварией.

«Для этого по данному уголовному делу была проведена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. По ходатайству Тараса Вячеславовича (ЧОРНОВИЛА, сына В.Чорновила – УНИАН) в состав группы были включены его представители, они принимали участие в проведении исследований. Эксперты пришли к единогласному мнению: на теле покойного имеются телесные повреждения, характерные для ДТП», – заявил прокурор.

Он также отметил, что прокуратура исследовала все обстоятельства ДТП и передала уголовное дело в следственное управление столичной милиции. «Водитель КамАЗа Владимир КУДЕЛЯ нарушил Правила дорожного движения – выполнял поворот в неустановленном месте, что и привело к аварии», – сказал А.МЕЛЬНИК.

Он добавил, что останки В.Чорновила уже предали земле. «И Чорновила, и его водителя Павлова, чье тело тоже эксгумировали, похоронили по всем христианским традициям, как хотели родственники – на том же месте. В новых гробах, так как старые уже пришли в негодность. Могилы привели в порядок», – сказал прокурор.