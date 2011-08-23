Родные Иващенко обвиняют Печерский суд в нарушении прав человека

Решения Печерского районного суда Киева по делу бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО свидетельствуют о грубых, системных, фундаментальных нарушениях прав человека, установленных международной Конвенцией о правах человека и основополагающих свободах и подтвержденных и закрепленных Конституцией Украины.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении жены и дочери В.ИВАЩЕНКО.

Они подчеркивают, что Печерский райсуд продемонстрировал абсолютно откровенное игнорирование норм Конституции Украины, которыми установлены, определены права и свободы человека, так как «ходатайства, поданные нашим отцом и мужем и его защитниками, были отклонены коллегией судей во главе с судьей ВОВКОМ с аргументами, которые прямо противоречат Конституции Украины. Трудно предположить, что судьи не знают положений Конституции, а значит, они сознательно принимали незаконные, неправосудные решения».

«Мы имеем в виду, во-первых, ходатайство, которым Валерий Владимирович требовал избавить его от пребывания в клетке во время судебных заседаний. В формате открытого, гласного судебного процесса это есть ни что иное, как публичное унижение чести и достоинства человека – «демонстрирование» его другим людям, удерживая в металлической клетке, - так же, как и какое-нибудь дикое животное в зверинце.

В ходатайстве очень точно, юридически корректно было обосновано, что это является грубым нарушением права на уважение человеческого достоинства (закрепленного статьей 28 Конституции Украины). При этом Конституция исключает возможность какого-либо ограничения этого права – даже на уровне закона (потому ни одним законом подобного обращения с человеком не предусмотрено – иначе бы такой закон был заведомо антиконституционным).

Суд также отклонил ходатайство, сославшись на норму – не закона, а какого-то ведомственного нормативного документа МВД», - отмечают родные В.ИВАЩЕНКО.

Они также обращают внимание на «издевательский, циничный, бессовестный комментарий при обсуждении этого ходатайства представителя обвинения П.КОВАЛЯ. Оказывается, В.ИВАЩЕНКО содержится в клетке с целью обеспечения в суде его безопасности, во избежание угрозы его жизни и здоровью».

Второе ходатайство адвокатов В.ИВАЩЕНКО об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде было обосновано тем, что ему необходимо специализированное лечение в условиях стационара – об этом говорится в медицинском заключении по результатам независимого комплексного медицинского обследования, проведенного по поручению Печерского райсуда, а также тем, что руководство Киевского СИЗО, где В.ИВАЩЕНКО содержится уже почти год, официально сообщило, что возможности такого лечения нет из-за отсутствия в СИЗО неврологического отделения и штатом не предусмотрен врач-невропатолог (у В.ИВАЩЕНКО серьезные хронические проблемы с позвоночником, обострившиеся вследствие длительного пребывания в тюремных условиях и давшие негативные осложнения на ноги).

«Но только решение суда во главе с ВОВКОМ – совсем иное. В удовлетворении ходатайства отказано, а что касается невозможности обеспечить нашего отца и мужа необходимым лечением в условиях СИЗО, то вместо очевидного логичного, справедливого, законного, гуманного решения – освободить Валерия Владимировича под подписку о невыезде (чтобы он мог получить доступ к квалифицированной медицинской помощи), суд высказал претензии администрации СИЗО по поводу отсутствия возможности проведения «контингенту» указанного лечения. Как будто Апелляционный и Печерский районный суды Киева руководствуются разным законодательством. Или же – скорее – один из них руководствуется законами, а другой – чьими-то противозаконными указаними», заявляют жена и дочь В.ИВАЩЕНКО.

Так или иначе, подчеркивают они, «Печерский суд как орган государственной власти (ст. 6 Конституции Украины) уклонился от исполнения главной конституционной обязанности, возложенной на государство ст. 3 Конституции: отвечая перед человеком за свою деятельность, обеспечить его права и свободы», в данном случае – человека – ИВАЩЕНКО Валерия Владимировича».

Родные, близкие, друзья – все, кто поддерживает В.ИВАЩЕНКО, веря в его невиновность, «поразили и возмутили решения суда – незаконные, неправосудные, несправедливые. Мы были уверены, что рассмотрение судом указанных ходатайств и принятые по ним решения привлекут внимание Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Но, к сожалению, отсутствие какой-либо реакции со стороны этой институции, призванной защищать права человека в нашей стране (и созданной для этого), подтвердило правоту скептического отношения нашего отца и мужа к этой организации, который не захотел обращаться к ним в очередной раз. Наверное, г-же КАРПАЧЕВОЙ и ее сотрудникам важнее рассказывать прессе об их заботе о правах людей, чем практически помогать им. Заявляем так об этом, потому что уважаемая Нина Ивановна дважды рассказывала журналистам, что, посещая СИЗО, кроме других людей, «знакомилась с условиями содержания ИВАЩЕНКО», «заслушивала ИВАЩЕНКО», хотя ни разу лично этого не делала – посылала своих подчиненных. А на два обращения к ней В.ИВАЩЕНКО в связи с грубым нарушением его прав и одно – его жены, Валентины ИВАЩЕНКО, мы не получили ни одного ответа, не говоря уже о реальной помощи. Хотя вопросы, поднятые в упомянутых ходатайствах, касаются не только В.ИВАЩЕНКО – они свидетельствуют о грубых системных, фундаментальных нарушениях прав человека, установленных международной Конвенцией о правах человека и основополагающих свободах и подтвержденных и закрепленных Конституцией Украины».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела. В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

19 августа 2011 готда Печерский райсуд Киева отказал В.ИВАЩЕНКО в удовлетворении ходатайства о пребывании на судебных заседаниях вне границ клетки для подсудимых.

Как отмечается в решении суда, пребывание подсудимых в зале судебного заседания осуществляется в соответствии с инструкциями конвойной службы, которые утверждены Министерством юстиции Украины, Верховным Судом, МВД, СБУ.

Кроме того, в постановлении суд ссылается на то, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс не предоставляет суду полномочий корректировать условия доставки и нахождения в зале суда подсудимых.