На скандальном строительстве против Попова применили слезоточивый газ

Представители застройщика, применяя слезоточивый газ и камни, вынудили председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА уехать с места скандального строительства на Троещине, куда он прибыл с предписанием прокуратуры о демонтаже установленного ограждения.

Как сообщили УНИАН жители Троещины – свидетели события, вчера вечером А.ПОПОВ в сопровождении работников КП «Киевблагоустройство» приехал на проспект Маяковского для того, чтобы ознакомить застройщика с прокурорским решением и осуществить демонтаж забора, установленного на конфликтном участке строительной компанией.

Сначала председатель КГГА пообщался с местными жителями, которые вышли на защиту своего двора, а затем направился к ограждению с намерением ознакомить представителей застройщика с предписанием и попросить не мешать технике, прибывшей на место для демонтажа забора. Вместе с А.ПОПОВЫМ пошли также представители коммунального предприятия и жители, которые собирались немедленно начать демонтаж забора. При первых же попытках повалить ограждение из-за него стали пускать применяя слезоточивый газ, после чего в активистов полетели камни и куски застывшего бетона. К счастью, никто из людей значительных травм не получил. Один из кирпичей попал в экскаватор, и выбил стекло.

После такого сопротивления руководителю города все же удалось провести переговоры с представителем застройщика, и добиться того, чтобы забор был разобран.

Как сообщалось, местные жители выступают против строительства "Киевгорстроем" торгового центра на месте зеленой зоны, где отдыхали местные жители, и детской площадки.

В свою очередь, «Киевгорстрой» заявляет о законности строительства торгового центра на участках 72,73,74 на жилом массиве «Вигуровщина-Троещина» в Деснянском районе Киева.