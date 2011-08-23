Партия Ющенко демонтировала свои палатки возле Печерского суда

Партия "Наша Украина" демонтировала свои палатки, установленные возле Печерского районного суда Киева в поддержку бывшего премьер-министра, лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко

В комментарии УНИАН пресс-служба «Нашей Украины» объяснила, что решение свернуть палатки на Крещатике не является политическим. В пресс-службе отметили, что партия и в дальнейшем будет принимать участие в акциях протеста против политических преследований и судебного произвола в рамках Комитета сопротивления диктатуре, а также самостоятельно.

«Сейчас необходимо применять новые, более эффективные методы борьбы с преступным режимом, в частности, проводить мобилизационную кампанию в областях. Именно этим сейчас занимается партия», - подчеркнули в партии.

Пресс-служба добавила, что в случае обострения ситуации, «Наша Украина» возобновит пикетирование суда и органов власти.