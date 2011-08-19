На скандальной стройке в Киеве спешно возводят укрепления

В Киевской городской организации «Фронта змін» заявляют, что работы на скандальном строительстве на Троещине, которое глава КГГА Александр ПОПОВ пообещал остановить до установления законности оснований для его ведения, «кипят с новой силой».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городской организации «Фронта Змін».

«События 19 августа, происходившие на проспекте Маяковского, 40-52 говорят о том, что словам столичных властей доверять нельзя. Напомним, заместитель председателя КГГА Михаил КУЧУК еще утром пообещал людям прекратить действия по строительству на две недели, пока «Киевгорстроем» не будет подготовлен новый проект строительства, согласованный с общиной, местной райгосадминистрацией и подписан руководством Киева. Правда, работы были приостановлены... минут на 10. Однако после отъезда важных чиновников строительство закипело с новой силой», - говорится в сообщении.

Во «Фронте Змін» также отмечают, что к стройке вновь быстро подвозят землю для укрепления забора. «В 20.00 рейдеры делали укрепления - подпирали забор кучами земли, по периметру выставлены огнетушители, а сверху протянута рогоза», - заявляют активисты.

По их словам, Киевская городская организация «Фронта Змін» передала заявление представителей инициативной группы жителей домов 40-52, что на проспекте Маяковского, лидеру партии Арсению ЯЦЕНЮКУ. «В документе люди просят защитить их от произвола рейдерских застройщиков. Кроме того, они просят подать депутатское обращение в Генпрокуратуру Украины и главе КГГА, чтобы те приняли меры и нашли виновных в избиении людей (вечером 18 августа - УНИАН), привлекли их к ответственности за совершенное преступление », - отмечают активисты.

В настоящее время «Фронтом Змін» собрал около двух тысяч подписей жителей окрестных домов. Переданы запросы в местную прокуратуру и милицию, а в КГГА - заявление городской организации «Фронта Змін». «Готовятся документы в другие властные структуры. Активисты Деснянской районной в г. Киеве организации «Фронта Змін» продолжают сбор подписей и ночное дежурство в двух палатках», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на Троещине были жестоко избиты люди, которые защищают зеленую территорию возле своих домов на улице Маяковского. Вечером около тысячи жильцов микрорайона собрались возле стройплощадки и попытались не пропустить на нее строительную технику. Против людей был применен слезоточивый газ, несколько человек получили травмы тяжелыми предметами.

Сегодня столичная милиция сообщила, что начала проверку по факту инцидента, который возник вчера вечером между строителями и жильцами прилегающих к стройплощадке домов на проспекте Маяковского в Киеве.

Также сегодня председатель Киевской городской государственной администрации А.ПОПОВ заверил, что столичные власти не позволят продолжать скандальное строительство на Троещине, пока не убедятся в законности оснований для его ведения.