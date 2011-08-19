Суд не признал родителей учеников украинской школы в Донецке

Ворошиловский районный в Донецке суд отказал более 30 родителям учеников школы №111 в привлечении к судебному процессу о закрытии этого учебного заведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Фронт Змін».

Суд отказал по абсурдным основаниям, отметили в партии. В частности, по их данным, судья Олег ОРЕХОВ подверг сомнению то, что заявители действительно являются родителями детей, которые учатся в этой школе, хотя ему были предоставлены личные дела учеников и справки из школы.

По данным пресс-службы, сегодня, 19 августа, Ворошиловский суд начал рассмотрение дела о закрытии 111-й школы с оглашения письма городского председателя Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, в котором он настойчиво просит суд ускорить рассмотрение дела.

«Это прямое нарушение процессуального закона. Судья фактически начал выполнять указание местной власти, понимая, что ему невыгодно выслушать позицию более тридцати родителей детей, судьба которых решается незаконным закрытием 111-й школы. Для него важнее аргументация городского председателя, который дал указание быстро закрыть дело», - прокомментировал ситуацию член Бюро партии «Фронт Змін», руководитель ее юридического департамента Павел ПЕТРЕНКО.

Как отметили в пресс-службе, представители городской и областной власти в суде начали путаться в своих показаниях. Так, накануне горсовет подал в суд копию «Дорожной карты по оптимизации учебных заведений Донецкой области», на основании которой, по их словам, принималось решение о ликвидации школы №111 в Донецке. Но уже сегодня в суд поступило письмо Донецкой облгосадминистрации, в котором указано, что никакой «дорожной карты» не существует, во всяком случае, им об этом не известно, подчеркивается в сообщении.

Как отметили в «Фронте Змін», было похоже, что судья пытается таки выполнить указания власти, ведь все важные ходатайства истцов по истребованию доказательств он отклонял, и продолжил слушание дела после окончания рабочего дня в суде (после 17.00). При этом он не принял во внимание ходатайство родителей о необходимости отложить рассмотрение дела, ведь их дома ожидают несовершеннолетние дети. Слушание длилось с 08.30 19 августа почти непрерывно.

После многочисленных просьб матерей учеников школы судья принял решение перенести заседание. Адвокаты «Фронта Змін» настаивали на отложении суда на две недели. Впрочем, представитель городской власти прямо в зале суда заявил о необходимости как можно скорее решить дело, не откладывать его надолго. Судья назначил следующее заседание на вторник, 23 августа.

Как сообщалось, более полугода «Фронт Змін» помогает родителям школы №111 отстаивать это учебное заведение, которое Донецкая городская власть пытается закрыть из-за якобы недостаточной наполняемости. В школе учатся более 250 детей, и «по странному стечению обстоятельств» в этом районе закрывают именно эту школу, которая является первым в районе учебным заведением с украинским языком обучения. Ворошиловский суд весной принял решение о приостановке ликвидации этой школы, его решение подтвердил Донецкий апелляционный административный суд, однако подготовка к учебному процессу в ней так и не началась. При этом, по заключению санэпидемстанции, 101-я школа, в которую пытаются перевести учеников 111-й, не готова к приему дополнительного количества школьников. Более того, она находится в аварийном состоянии.