Главе представительства ЕС в Киеве поручили проведать Тимошенко в СИЗО

Представитель дипломатической службы ЕС Майкл МЕНН заявляет, что Европейский Союз обеспокоен ухудшением состояния здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО со ссылкой на РИА "Новости", об этом М.МЕНН заявил журналистам в Брюсселе.

«Мы обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния ее здоровья и призываем украинскую власть обеспечить своевременное и независимое профессиональное медицинское обследование, а также предоставление ей необходимой профессиональной медицинской помощи", - сказал М.МЕНН.

По словам дипломата, председателю представительства ЕС в Украине поручено посетить Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО, и Брюссель рассчитывает, что украинская власть пойдет в этом вопросе навстречу.

Как сообщал УНИАН, вчера утром защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровье и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО выявлены «тревожные» симптомы, не похожие на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов неизвестны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и взятия анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, прокурор попросил суд дать разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Позже во время судебного заседания в Печерском райсуде Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо, она попросила объявить короткий перерыв, на что Р.КИРЕЕВ сразу дал согласие.

В то же время судья не разрешил врачу, которому экс-премьер доверяет и который прибыл на заседание, осмотреть Ю.ТИМОШЕНКО в помещении суда.

Сегодня, 19 августа, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Минздрава.