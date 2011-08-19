У Попова не собираются отмечать 24 августа на Троещине

Киевская городская государственная администрация будет предлагать представителям оппозиционных сил провести свои акции 24 августа в тех местах Киева, где не запланированы государственные и городские мероприятия по случаю Дня Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Он отметил, что по инициативе Министерства культуры на Михайловской площади 24 августа будет проводиться Фестиваль хорового пения, а на Софийской площади телекомпания УТ-1 предложила провести Фестиваль фольклорной музыки с участием коллективов из большинства регионов Украины и будет транслировать этот концерт в прямом эфире.

В то же время А.ПОПОВ сообщил, что КГГА получила на сегодняшний день 23 заявки от разных политических сил и общественных организаций о намерениях провести свои мероприятия в центре города.

«Если мы их учтем и реализуем, то государственный праздник нельзя будет провести в центре города. Нам нужно на Троещину ехать или куда-то еще, но такого быть не может», - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, в столице большое количество парков, скверов, площадей, которые будут свободными в этот день. «Где захотят проводить партии или общественные организации – мы им согласуем и предложим эти места» - сказал председатель КГГА.

Как сказал А.ПОПОВ, в ближайшее время будет проведено специальное совещание с участием заявителей и представителей КГГА, где обсудят возможные варианты с проведением мероприятий негородского и негосударственного уровня.

Как сообщал УНИАН, 11 партий, которые вошли в Комитет сопротивления диктатуре, проведут 24 августа Народный марш, который стартует от памятника Тарасу Шевченко и завершится митингом на Михайловской площади.