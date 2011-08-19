Азарова зовут на Всемирный форум украинцев и предлагают переводчика

Партия «Батьківщина» призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять участие в работе V Всемирного форума украинцев, открывшегося сегодня в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

В партии считают, что нежелание Президента посетить форум украинцев свидетельствует о его реальном отношении к украинству.

«Человеку, который считает себя Президентом Украины, украинство чуждо, он не разделяет его мировоззрения, не знает его проблем, именно поэтому Виктор ЯНУКОВИЧ проигнорировал V Всемирный форум украинцев, начавшийся в Киеве в преддверие 20-летия Независимости», - убеждены в «Батьківщине».

В то же время в партии напоминают, что в июне В.ЯНУКОВИЧ уделил довольно много времени участию во Всемирном конгрессе российской прессы, а в мае 2010 года встречался с делегацией Международного совета российских соотечественников.

В партии отмечают, что открытие V Всемирного форума украинцев также «позорно» проигнорировало руководство правительства. «Очевидно еще и из-за языкового барьера, так как премьер и его заместители не владеют языком нашего государства на уровне, достаточном для того, чтобы выслушать диаспору, не говоря уже о том, чтобы что-то ей сказать», - предполагают в «Батьківщині».

Партия требует от В.ЯНУКОВИЧА немедленно принять участие в работе Всемирного форума украинцев, услышать и учесть мнение многомиллионного украинства мира относительно свертывания демократических процессов в Украине.

«В случае желания Николая АЗАРОВА пообщаться с делегатами форума, «Батьківщина» готова предоставить ему переводчика», - сказано в сообщении.

Кроме того, партия «Батьківщина» разделяет требование Мирового конгресса украинцев об отставке Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки, молодежи и спорта, хотя не считает, что такое решение принципиально изменит ситуацию, так как «отношение В.ЯНУКОВИЧА к форуму лишний раз доказало, что он и его министр образования – единомышленники».

Как сообщал УНИАН, делегаты V Всемирного форума украинцев, начавшегося сегодня в Киеве, протестовали против поздравления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в адрес их собрания.

В частности, во время выступления на форуме министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО, который зачитывал поздравительное слово главы государства участникам собрания, два делегата съезда вышли на сцену и развернули транспарант с лозунгом “Бандократию – прочь!”.

К.ГРИЩЕНКО продолжал свое выступление, однако впоследствии другой делегат крикнул: “Сколько мы еще будем слушать этого московского москаля?!” Его поддержали и некоторые другие участники форума, которые начали скандировать ”Позор!” Эти слова делегаты повторяли в течение выступления К.ГРИЩЕНКО несколько раз, в частности, участники собрания скандировали “Позор Президенту!”, “Позор Януковичу!”.