Ющенко хотел взять Тимошенко на поруки, но передумал?

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО собирался просить Печерский районный суд Киева отпустить экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО на поруки, но передумал.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

В частности, по информации издания, В.ЮЩЕНКО 17 августа пришел на допрос с ходатайством к суду о взятии Ю.ТИМОШЕНКО на личные поруки.

Впрочем, первая реакция зала, который встретил экс-Президента скандированием "Ганьба!", оказалась настолько оскорбительной для него, что В.ЮЩЕНКО решил отказаться от своих намерений.

В интервью УП В.ЮЩЕНКО отметил, что "неоднократно заявлял, что против ареста ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО, ДИДЕНКО, ИВАЩЕНКО и других оппозиционеров".

"Почему не давать людям возможности построить полноценную защиту? Они же не являются преступниками, которые представляют угрозу жизни других граждан или обществу. Очевидно, что взятие их под стражу является лишь способом ограничить возможности их защиты и средством давления. Это противоречит европейским нормам и подрывает доверие граждан к этому судебному процессу и к судебной системе в целом", - заявил он.

"Это дискредитирует правосудие в Украине. Я убежден, что у суда есть другие средства, кроме лишения свободы, чтобы обеспечить правосудие. Поэтому считаю, что многочисленные обращения, которые уже получил суд по поводу изменения меры пресечения Ю.ТИМОШЕНКО, должны были бы быть удовлетворены судом", - добавил экс-Президент.

На вопрос, что бы он посоветовал Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО ответил: "В первую очередь, дать честные ответы самой себе по тому, что в настоящее время происходит".

"Независимо от наших межличностных отношений, пожелал бы стойкости в отстаивании своего человеческого достоинства, даже в этих условиях – быть примером политика европейского образца, иметь убедительную и последовательную позицию", - добавил он.

На вопрос, чем он объясняет то, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась задавать ему вопросы, В.ЮЩЕНКО сказал: "Я думаю, что я просто честно передал хронологию и содержание событий".