Тимошенко настаивает, что ее должен обследовать только личный врач

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО, которая по решению суда содержится в Лукьяновском СИЗО, настаивает, что ее медицинское обследование и анализ крови должен сделать именно ее врач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом проинформировала пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

«Это врач, который давно следит за здоровьем Юлии Владимировны и которому она доверяет. Понятно, что он более точно определит диагноз, поскольку он в курсе истории ее болезней», - сказала М.СОРОКА.

Пресс-секретарь лидера партии «Батькивщина» высказала возмущение, что суд не допустил врача к Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хочу напомнить, что арест Юлии ТИМОШЕНКО был абсолютно незаконным, а после показаний свидетелей всем стало понятно, что дело банально развалилось. И теперь невинно заключенного человека еще и лишают права на медицинское обследование. Это недопустимо», - заявила М.СОРОКА.

Она подчеркнула, что врачей должен выбирать больной человек, а не судья Печерского райсуда столицы Родион КИРЕЕВ и комиссия Министерства здравоохранения.

«Мы уже видели, как власть бесстыдно сфальсифицировала уголовное дело. Можем ли мы быть уверенны, что теперь они не сфальсифицируют результаты анализов и реальное состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО?», - спросила М.СОРОКА.

«Еще раз подчеркиваю позицию Юлии ТИМОШЕНКО: провести обследование и сделать необходимые анализы должен тот врач, который ее лечил в течение последних лет. Почему власть боится этого, объяснить трудно», - сказала пресс-секретарь лидера партии «Батькищина».

Как сообщал УНИАН, вчера утром защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО выявлены «тревожные» симптомы, которые не похожи на симптомы известных болезней, причины появления этих симптомов неизвестны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и взятия анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ сказал, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, прокурор попросил суд дать разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Позже во время судебного заседания в Печерском райсуде Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо, она попросила объявить короткий перерыв, на что Р.КИРЕЕВ сразу дал согласие.

В то же время судья не разрешил врачу, которому экс-премьер доверяет и который прибыл на заседание, осмотреть Ю.ТИМОШЕНКО в помещении суда.

Сегодня, 19 августа, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от проведения медицинского обследования специалистами Минздрава.