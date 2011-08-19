У Януковича обещают: что бы там ни было с газом, украинцы не замерзнут

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, независимо от исхода газовых переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге завила заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Можно сказать с уверенностью, при любом исходе «газовых переговоров» отопительный сезон начнется вовремя, потому что к нему готовятся. Эта тема рассматривалась и на Кабинете министров, она рассматривается на местном уровне. Люди не замерзнут. Все, что необходимо, будет сделано, правительство будет предпринимать все необходимые усилия в этом вопросе», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она не исключила дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги, объясняя это инфляционными процессами.

В тоже время, заместитель главы Администрации Президента Украины отметила, что правительство предпринимает меры для того, чтобы коммунальные тарифы были экономически обоснованными.

«Сейчас правительство и Президент делают все для того, чтобы, во-первых, сделать обоснованным расчет самого коммунального тарифа, убрать из него составляющую, которую можно назвать составляющей безответственности», - сказала И.АКИМОВА.