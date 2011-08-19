Кучма задумался, кого он «пустил в огород»

Второй президент Леонид Кучма считает одной из своїх ошибок назначения в спецслужбы.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус" в канун Дня Независимости.

"Все эти годы, а последние месяцы особенно, я постоянно думаю о том, что принято называть кассетным скандалом", - признался Кучма.

"Сложные технические схемы, особый доступ, специальная аппаратура для записи и монтажа, способы переправки за рубеж – все это почерк не дилетантов. Явно в деле не обошлось без спецслужб, без структур, которые должны обеспечивать национальную безопасность и оборону", - отметил он.

"Но дело в том, что на все мало-мальски значимые посты в этих структурах назначает президент...Вот и задаешь себе вопрос: и кого же ты, Леонид Данилович, пустил в огород?", - посетовал Кучма.

Украинская правда