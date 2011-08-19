Лазаренко выйдет из тюрьмы в следующем году

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко будет освобожден из тюрьмы в Соединенных штатах 1 ноября 2012 года, передает ТСН.

Как сообщил специалист по связям с общественностью Федерального бюро тюрем США Крис Бурке, 4 августа Лазаренко был переведен из федерального исправительного учреждения в Дублине (штат Калифорния) в Terminal Island, также в Калифорнии, - мужского исправительного учреждения с пониженным уровнем безопасности.

Ранее Лазаренко собирались выпустить 11 января 2012.

Бурке не сообщил, почему изменен срок заключения, сославшись на свою некомпетентность в этом вопросе.

Напомним, Павел Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию "Громада".

Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом и провел в тюрьме в ожидании процесса около 4 лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, объяснив это целью сохранить свою жизнь.

Американская прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов.

25 августа 2006 окружной суд Сан-Франциско приговорил Лазаренко к 108 месяцам заключения и штрафу в 10 млн долларов за отмывание денег и продажу за границу имущества, полученного незаконным путем при ведении дел на посту премьера Украины. Летом 2010 года срок заключения Лазаренко был сокращен еще на 7 месяцев - до 11 января 2012 года.