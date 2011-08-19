Комитет сопротивления диктатуре требует исключить Ющенко из партии

Комитет сопротивления диктатуре, объединяющий 11 оппозиционных партий, требует от партии "Наша Украина" исключить из своих рядов Виктора Ющенко и Юрия Еханурова.

Об этом сообщил член партии "Батькивщина", вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко в эфире 5 канала.

"Возникла проблема: среди одиннадцати политических партий, которые подписали и с готовностью с нами работают, есть "Наша Украина", которую мы с радостью приняли, надеясь, что она будет действительно оппозиционной политической силой", - рассказал политик.

"Сегодня, после поведения почетного председателя Виктора Ющенко, наш комитет сопротивления принял решение, что если в течение недели "Наша Украина" не исключит из партии Виктора Ющенко и Юрия Еханурова, мы исключаем "Нашу Украину" с этого комитета, так как к оппозиции такая "Наша Украина" не имеет никакого отношения", - уточнил он.

Томенко отметил, что в "данном случае она действует, как сателлит Партии регионов".

"Они действовали как люди, которые пытались найти наиболее убедительные аргументы для защиты власти и отсутствия судопроизводства. Поэтому смешно было бы приглашать их на митинг оппозиции против диктатуры и политического преследования", - заявил вице-спикер.

Как известно, ранее Ющенко и Ехануров выступили в роли свидетелей по "газовому" делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

Томенко уточнил, что дача показаний Ющенко в суде Тимошенко: "одно из наиболее структурно изложенных его выступлений за последние годы".

"Такое впечатление, что он очень долго готовился к этому выступлению. Он выступил, на мой взгляд, как самый главный и подготовленный свидетель власти. Даже Азаров и Бойко не были убедительны. Ющенко, я думаю, больше всего понравился бы Януковичу", - считает депутат.