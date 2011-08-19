Комитет сопротивления диктатуре требует исключить Ющенко из партии
Или "Нашу Украину" саму исключат
Комитет сопротивления диктатуре, объединяющий 11 оппозиционных партий, требует от партии "Наша Украина" исключить из своих рядов Виктора Ющенко и Юрия Еханурова.
Об этом сообщил член партии "Батькивщина", вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко в эфире 5 канала.
"Возникла проблема: среди одиннадцати политических партий, которые подписали и с готовностью с нами работают, есть "Наша Украина", которую мы с радостью приняли, надеясь, что она будет действительно оппозиционной политической силой", - рассказал политик.
"Сегодня, после поведения почетного председателя Виктора Ющенко, наш комитет сопротивления принял решение, что если в течение недели "Наша Украина" не исключит из партии Виктора Ющенко и Юрия Еханурова, мы исключаем "Нашу Украину" с этого комитета, так как к оппозиции такая "Наша Украина" не имеет никакого отношения", - уточнил он.
Томенко отметил, что в "данном случае она действует, как сателлит Партии регионов".
"Они действовали как люди, которые пытались найти наиболее убедительные аргументы для защиты власти и отсутствия судопроизводства. Поэтому смешно было бы приглашать их на митинг оппозиции против диктатуры и политического преследования", - заявил вице-спикер.
Как известно, ранее Ющенко и Ехануров выступили в роли свидетелей по "газовому" делу экс-премьера Юлии Тимошенко.
Томенко уточнил, что дача показаний Ющенко в суде Тимошенко: "одно из наиболее структурно изложенных его выступлений за последние годы".
"Такое впечатление, что он очень долго готовился к этому выступлению. Он выступил, на мой взгляд, как самый главный и подготовленный свидетель власти. Даже Азаров и Бойко не были убедительны. Ющенко, я думаю, больше всего понравился бы Януковичу", - считает депутат.