Федерация профсоюзов заявляет о вмешательстве налоговой

Федерация профсоюзов Украины заявляет о безосновательном и противоправном вмешательстве Государственной налоговой инспекции Украины в уставную деятельность профсоюзов.

Как сообщили УНИАН в Медиа-центре ФПУ, сегодня, 18 августа 2011 года, представители налоговой инспекции в Печерском районе г. Киева в нарушение действующего законодательства о профсоюзах пытались провести документальную проверку деятельности Федерации.

Однако постановление о возбуждении уголовного дела, на основании которого налоговиками инициировано проведение проверки, ФПУ обжаловала в Печерском районном суде Киева, говорится в сообщении Медиа-центра.

В профсоюзах заявляют, что согласно ст. 34 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» финансовый контроль за средствами профсоюзов и их объединений органами государственной власти и органами местного самоуправления не осуществляется. «Согласно Уставу ФПУ и согласно действующему законодательству, контроль за финансовой деятельностью ФПУ осуществляют Контрольно-ревизионная комиссия и другие коллегиальные органы, созданные ФПУ», - отмечается в сообщении.

Согласно статье 3 Конвенции 87 Международной организации труда «О свободе ассоциации и защите права на организацию», ратифицированной Украиной 14 сентября 1956 года, «организации работников имеют право организовывать свой аппарат и свою деятельность. Государственная власть воздерживается от любого вмешательства, способного ограничить это право или воспрепятствовать его законному осуществлению».

«Следовательно, правовых оснований для проведения внеплановой проверки нет, поэтому ФПУ обратилась к начальнику Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева ГНА Украины М.ИЛЬЯШЕНКО с просьбой отложить проверку до решения по существу жалобы ФПУ в Печерском районном суде г.Киева», - сообщили в профсоюзах.

Также ФПУ требует от Генеральной прокуратуры Украины прекратить оказывать давление на самоуправляемую организацию. «Подобные факты нарушений действующего законодательства станут только новыми подтверждениями грубого попрания гражданских прав и свобод в Украине», - говорится в сообщении ФПУ.