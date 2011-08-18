Социологи отмечают резкое падение доверия к Президенту и власти

Социологи констатируют резкое падение уровня доверия к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и власти в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор компании TNS Николай ЧУРИЛОВ.

По его словам, самый высокий уровень доверия к новой власти исследователи отмечали в апреле-мае 2010 года.

В соответствии с результатами исследования, проведенного в июле 2011 г., степень доверия к Президенту снизилась до –0,8%, то есть ему в определенной степени доверяют около 30% граждан Украины. Показатели премьер-министра Николая АЗАРОВА хуже: если 3-4 месяца тому назад процентный показатель доверия к нему составлял –0,2-0,1%, то сейчас ему в определенной степени доверяют на –1,1% (15-18% населения).

По словам Н.ЧУРИЛОВА, в то же время исследование выявило, что среди политиков самый низкий уровень доверия у экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Я думаю, за несколько недель или месяцев мы сможем занести его к Книгу Гиннеса: около 85-90% населения абсолютно не доверяют этому человеку”. Коэффициент доверия к В.ЮЩЕНКО составил -1,75% и продолжает падать.

Кроме того, по данным исследования, резко упал уровень доверия к лидеру партии «Сильная Украина», вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею ТИГИПКО: если 3-4 месяца назад он мог конкурировать с В.ЯНУКОВИЧЕМ, то сейчас степень доверия снизилась.

В соответствии с результатами исследования, первое место по уровню доверия украинцев занял председатель партии «Фронт Змін», народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК: ему доверяет около 40% населения.

Также Н.ЧУРИЛОВ отметил, что по сравнению с данными 2-3-месячной давности, резко упал уровень доверия и желания голосовать за Партию регионов. Если раньше 29-30% граждан готовы были проголосовать за ПР, то сейчас этот показатель составляет около 20%. В то же время эксперт заметил, что, несмотря на резкое снижение рейтинга «регионалов», их показатель самый высокий среди других политических партий.

По данным исследования, за партию «Сильная Украина» С.ТИГИПКО готовы голосовать 1,3% населения. «Возможно поэтому и возникло желание слиться с другой политической силой, потому что доверие к «Сильной Украине» исчерпано», - подчеркнул Н.ЧУРИЛОВ, комментируя намерения Партии регионов и «Сильной Украины» объединиться.

Он также сообщил, что среди институтов власти самый низкий уровень доверия населения к суду – ему в определённой степени доверяют 10-15% граждан Украины. Невысокие показатели также имеет прокуратура и милиция. В большей степени украинцы доверяют армии.

Вместе с тем эксперт отметил достаточно высокий уровень доверия к отечественным СМИ. Однако если в мае большинство населения полностью им доверяло, то сейчас всего 50% граждан в определенной степени доверяют прессе. Российские СМИ проигрывают украинским по степени доверия в нашей стране, другим зарубежным масс-медиа доверяют еще меньше.