Адвокат: у Тимошенко - тревожные симптомы какой-то неизвестной болезни

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявляет об ухудшении состояния ее здоровья и просит Печерский районный суд Киева допустить к ней в СИЗО врача, которому доверяет подсудимая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Печерского райсуда Киева заявил адвокат Юрий СУХОВ.

По его словам, у Ю.ТИМОШЕНКО обнаружены «тревожные» симптомы, не похожие на симптомы известных болезней. Адвокат добавил, что причины возникновения этих симптомов не известны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и забора анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Родион КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «это не суд, а расправа». По ее словам, если на протяжении двух дней суд не предоставляет разрешения на допуск врача, то такой судья сознательно нарушает присягу.

В ответ Р.КИРЕЕВ заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась сдать анализы в медицинской части СИЗО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «никогда не доверит свое здоровье и жизнь этой власти». Она добавила, что настаивает на допуске врача, которому она доверяет.