Яценюк считает, что оппозиция должна идти на выборы двумя-тремя колоннами

Председатель партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает нецелесообразным объединение оппозиции в одну партию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил в эфире «Радіо-Ера» 17 августа.

Одной из самых главных задач оппозиционных сил А.ЯЦЕНЮК назвал не допустить принятия провластной партией нового избирательного закона, который сделает невозможным проведение демократических выборов в Украине.

«Задача оппозиции - не дать возможности Партии регионов переписать избирательный закон под Партию регионов. Потому что то, что сегодня предложил парламенту Кабинет министров, есть ни что иное, как переписывание закона ради формирования конституционного большинства под провластную партию», - подчеркнул он. Не допустить такого сценария, надеется А.ЯЦЕНЮК, Украине помогут ее западные партнеры.

Он отметил, что власть действует как хунта, и ее нужно остановить, а это можно сделать, разрушив монополию Партии регионов, восстановив баланс власти, поэтому результатом выборов 2012 года должно стать объединение демократических сил в новом парламенте, формирования демократического большинства.

«Мы должны действительно объединиться (в новом парламенте). Две колонны, возможно три, которые идут сейчас на выборы как оппозиционные демократические силы, должны четко дать ответ на вопрос: что и как они делают в новом парламенте? Такая работа должна дать 226 голосов народных депутатов Украины, которые не являются вассалами Партии регионов, которые не подконтрольны Президенту ЯНУКОВИЧУ, а подконтрольны только народу Украины, который за них голосовал. Тогда это будет новое качество политики. Тогда мы сможем изменить то, что происходит сегодня в стране», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что о координации действий в парламенте оппозиционные силы договариваются сегодня в Комитете сопротивления диктатуре.

При этом А.ЯЦЕНЮК считает нецелесообразным объединение оппозиции в одну партию. «Потому что две оппозиционные партии обязательно всегда получают большее количество мандатов в парламенте, чем одна. Например, последний случай в Великобритании, когда две оппозиционные партии сформировали большинство в британском парламенте. Но оппозиция обязана не просто координировать усилия, а совместно действовать ради защиты выборов и защиты интересов украинцев. Оппозиция должна вместе бороться с закрытием школ, больниц, за повышение зарплат и уменьшение расходов на содержание президента и Кабинета министров, бороться с неконституционными решениями по сокращении социальных льгот. Именно на это будут направлены первые шаги оппозиции в парламенте. Важнейшее - бороться за доверие граждан», - заявил лидер партии «Фронт Змін».