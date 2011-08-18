Мэр Луцка ветировал решение об улице имени Тимошенко

Городской голова Николай РОМАНЮК заветировал решение Луцкого городского совета «О переименовании улиц города Луцка».

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

Как отмечено в сообщении, мэр подписал соответствующее распоряжение, руководствуясь Конституцией Украины (ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 144), Законом «О местном самоуправлении в Украине» (ч. 3 ст. 24, ст. 19, ч. 4 ст. 59), решением Луцкого городского совета (№ 3 от 23 сентября 2007 года) и уставом территориальной общины города Луцка (ч. 2, ч. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 9), учитывая предложения Общественного совета и многочисленные жалобы жителей города на отсутствие консультаций с ними.

В соответствии с уставом города, «наименования и переименования территориальных объектов города - улиц, переулков, площадей и парков и пр. - осуществляются городским советом по результатам проведения консультативного опроса жителей города».

Как сообщал УНИАН, 17 августа депутаты городского совета Луцка приняли решение о переименовании 27 улиц города, среди которых о переименовании улицы Лазо на улицу Юлии Тимошенко.