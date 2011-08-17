Интернет партия покажет электронное голосование в действии

Глава Интернет партии Украины Дмитрий ГОЛУБОВ планирует показать общественности электронное голосование в действии. Идею он собирается воплотить через организацию специального сайта, где будет действовать онлайн-избирательный участок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Интернет партии Украины.

Таким образом партия рассчитывает наглядно продемонстрировать плюсы и минусы электронных устройств перед обычными бюллетенями. Так, десятки тысяч украинцев смогут проголосовать на сайте по ключевым вопросам правительственной деятельности. «Электронные выборы разделятся по типу референдум и парламент. На обучающем сайте избиратели онлайн смогут отвечать: «да», «нет», «воздерживаюсь» и т. п. Помимо всенародного опроса на общие вопросы, участникам э-парламента для электронного голосования предложат и те законопроекты, которые должны рассматриваться Верховной Радой, – отмечает Д.ГОЛУБОВ. – Ресурс на данный момент готовится к запуску и начнёт действовать в первом квартале 2012 года».

По словам политика, уникальность проекта в том, что пользователи смогут вносить свои идеи для законопроектов и голосовать за них в онлайн-режиме. Результаты э-выбора автоматически будут рассылаться в комитеты Верховной Рады. Также на сайте будет введён сервис обращения к определённым фракциям или депутатам с просьбой голосовать, так или иначе, за конкретный законопроект. Это сгруппирует «электронных» избирателей. Лидер Интернет партии Украины уверен, что это поспособствует дискуссиям и, даже, выработке законопроектов. Принять участие в э-голосованиях смогут почти все: достаточно иметь регистрацию на сайте, электронную почту, пароль. Схема подсчёта голосов проста: после выбора на Email пользователя придёт письмо, на которое необходимо будет ответить. Если онлайн-избиратель переходит по ссылке в отправленном ему письме, его голос засчитывается, в противоположном случае – нет.

Стоит отметить, что подобные ресурсы уже действуют во многих развитых странах. К примеру, в Великобритании и США, где результаты онлайн-голосования ощутимо влияют на принятие законов сенаторами и конгрессменами. Интернет партия Украины планирует перенять и успешный эстонский опыт. Так, на «обучающем» сайте для голосования интернетчики выложат простую инструкцию, каким образом граждане смогут проголосовать.

Кроме того, Интернет партия Украины намерена привлекать молодёжь к онлайн-голосованию и выработке гражданской политики. Так, будет открыта система э-голосования и для людей в возрасте от 14 до 17 лет. По словам Д.ГОЛУБОВА, подобные «теневые выборы» предоставят тому, кто ещё не имеет право голоса, возможность высказать своё мнение как избирателю.

«Главная цель в том, что, голосуя за те или иные идеи на «обучающем» сайте, человек начинает видеть вполне реальную картину электронного голосования. Без подобных ресурсов общество воспринимает избирательные инновации в мифическом свете», – уверен Д.ГОЛУБОВ.

Среди основных ожиданий данной инициативы: увеличение электората среди молодёжи и людей с ограниченными возможностями, оперативность в переголосовании, уверенность граждан в достоверности подсчёта голосов и их защищённости. Ведь, на сайте для э-голосования введут специальный блог с информацией о существующих методах защиты информации и анонимности во время проведения э-выборов. В конечном итоге, проблема недоверия к организаторам э-голосования постепенно исчезнет, убеждён Д.ГОЛУБОВ. Обучающая система электронного голосования, по словам лидера партии, потребует минимум технических средств и будет иметь максимум наглядного эффекта.