Поездку Азарова в Харьков перенесли

Рабочая поездка премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Харьков, запланированная на 18 августа, перенесена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, поездка перенесена в связи с изменением рабочего графика премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ в четверг, 18 августа, планировал принять участие в заседании сессии Харьковского областного совета.

Кроме этого, премьер намеревался принять участие в открытии реконструированной дороги, которая ведет из Харькова в международный пункт пропуска «Гоптевка» на границе с Россией, проинспектировать ход ремонтных работ в поликлинике в поселке Липцы, а также посетить научно-исследовательский центр «Радмир».