Соколовского приведут в суд силой

Печерский районный суд Киева решил применить к бывшему представителю Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдану СОКОЛОВСКОМУ принудительную доставку в суд для дачи показаний в качестве свидетеля по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление зачитал председательствующий в процессе судья Родион КИРЕЕВ, ссылаясь на то, что Б.СОКОЛОВСКОГО неоднократно вызывали в суд, но он игнорировал эти вызовы.

Кроме того, в своем заявлении в суд Б.СОКОЛОВСКИЙ не предоставил доказательств относительно состояния своего здоровья и необходимости пребывания на амбулаторном лечении, сказал судья.

Постановлением суда МВД Украины обязано выполнить решение и доставить Б.СОКОЛОВСКОГО в зал судебных заседаний 17 августа на 9.30.

Как сообщал УНИАН, 10 августа Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился в Печерский райсуд с просьбой не вызывать его в качестве свидетеля на допрос по делу Ю.ТИМОШЕНКО с 10 августа по 1 сентября.

Он объяснил свое заявление «срочной необходимостью личного (состояние здоровья) и производственного характера».

«Потому прошу в этот период не вызывать меня в суд в качестве свидетеля, поскольку это противоречит моему, к сожалению, амбулаторному лечению», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ в своем заявлении.