Попов надеется в трех домах расселить всех бесквартирных киевлян?

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ обратился к руководству районных госадминистраций столицы с тем, чтобы они помогли найти земельные участки, на которых можно было бы возводить социальное жилье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал во время расширенной коллегии КГГА, подчеркивая важность решения проблемы обеспечения жильем работников бюджетных учреждений.

“Я предлагаю председателям районных госадминистраций вместе с КУЧУКОМ (заместитель председателя КГГА Михаил КУЧУК – УНИАН) спланировать, определить места, где мы можем земельный участок взять для того, чтобы в ближайшие годы – два - максимум три года - мы хотя бы по одному дому, которое мы назвали бы социальное жилье для бюджетной сферы, могли построить и сдать”, - сказал руководитель КГГА.

Он отметил, что сейчас есть технологии, при которых себестоимость строительства жилья достигает всего 4 тыс. грн. за квадратный метр.

“Как раз такие проекты, социально направленные, с нормальными, небольшими объемами жилья мы могли бы предложить. Это 1-2-комнатные квартиры хотя бы для молодых специалистов или для тех, кто давно стоит в очереди и не имеет возможности принимать участие в программе 50/50”, - отметил А.ПОПОВ.