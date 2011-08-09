Немыря возмущен заявлением МИД

Заместитель председателя партии "Батьківщина", бывший вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ возмущен сегодняшними высказываниями Министерства иностранных дел Украины о якобы спекулирования со стороны оппозиции на теме возможного срыва переговоров о ратификации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Г.НЕМЫРИ.

"Министерство иностранных дел превратилось из дипломатического ведомства в международный департамент Партии регионов. МИД пытается оправдать то, что нельзя оправдать. Нельзя говорить о соблюдении демократических принципов и прав человека, нарушая их на каждом шагу", - заявил Г.НЕМЫРЯ.

Комментируя заявление представителя МИД Украины о разъяснительной работе, которую министерство ведет с представителями иностранных дипломатических ведомств о ходе судебного процесса экс-премьер-министра Юлией ТИМОШЕНКО, заместитель председателя "Батьківщини" отметил: "Это свидетельство, как минимум, некомпетентности, скорее всего – сознательного искажения фактов и реальности в угоду правящему режиму".

"К сожалению, чиновники МИД и, в первую очередь, министр иностранных дел потакают превращению МИД из дипломатического органа в пропагандистско-агитационный орган правящего режима", - убежден Г.НЕМЫРЯ.