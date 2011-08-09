За Тимошенко в камере подглядывают и подслушивают?

В камере 242 в Лукьяновском СИЗО, в которой содержат лидера партии «Батьківщина», бывшего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, за месяц до ее ареста во время ремонта была установлена техника для прослушивания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина» со ссылкой на собственные источники.

Этот источник также не исключает наличия в помещении, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, мини-видеокамеры.

По словам источника, практически все, кто находится в Лукьяновском СИЗО, сочувствуют Ю.ТИМОШЕНКО.

Источник не исключает, что две женщины, которые также находятся в камере 242, являются информаторами администрации СИЗО.

Пресс-служба "Батьківщини" не исключает, что видео с камеры наблюдения может вскоре появиться в Интернете.

«В попытке сломить волю своего главного конкурента режим не гнушается никакими средствами. Дело уже названо политическим, действия власти осуждены мировым сообществом и правозащитными организациями», - отметили в пресс-службе партии.