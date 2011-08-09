450 киевлян пожаловались на шум в центре города

450 жителей Киева обратились в call-центр КГГА с жалобами на громкую музыку, антисанитарное состояние и шум на главной улице города – Крещатике. Об этом сообщает сайт Киевской городской власти. Еще свыше двух десятков киевлян направили свои письма в Главное управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью с жалобами на постоянные митинги возле Печерского районного суда г. Киева.

Во всех обращениях жители окружающих домов, а также те, кто работает вблизи места событий, выражают свое несогласие с установкой палаток на ул. Крещатик, жалуются на слишком громкую музыку, которая создает шум и вибрации, что негативно влияет на самочувствие людей, их настроение. Заявители убеждены, что звук, который раздается из громкоговорителей, превышает санитарные нормы. Киевляне и гости города не могут полноценно отдохнуть, особенно люди преклонных лет и маленькие дети. Обеспокоены жители центральной части столицы и санитарным состоянием территории, которое в результате проведения митингов значительно ухудшилось.

Большинство из тех, кто обратился к городской власти, требуют немедленно запретить проведение любых акций в центре города с использованием звукоусиливающей аппаратуры и привлечь нарушителей к ответственности.

Активнее поступают звонки от людей, которые живут или работают на ул. Крещатик, Лютеранской, Пушкинской, Владимирской, Круглоуниверситетский, Костельной, Заньковецкой, бульв. Т. Шевченко и Бессарабский площади.