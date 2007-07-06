Мороз: действия Президента заслуживают поддержки, но способ вызывает удивление

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО нарушил требования Конституции, подписав Указ о приостановлении действия Указа Президента Украины от 10 июня 1997 года № 503 «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу».

Такое мнение председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА распространила сегодня пресс-служба парламента.

“Предметом Указа Президента Украины "О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу" определен порядок обнародования "законов Украины, других актов Верховной Рады Украины, актов Президента Украины Кабинета, министров Украины", что прямо нарушает статью 57 Конституции Украины, согласно которой законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, не доведенные к сведению населения в порядке, установленном законом, являются недействительными. Указом грубо нарушены пункт 31 статьи 106 и части второй статьи 19, согласно которым Президент Украины осуществляет свои полномочия в пределах и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины”, - сказал А.МОРОЗ.

По его мнению, определение Президентом Украины порядка официального обнародования актов Кабинета министров (составляющей порядка реализации конституционных полномочий правительства) противоречит также статье 6 Конституции, в нарушение принципа распределения государственной власти в Украине на законодательную, исполнительную и судебную.

“Кроме того, Указом нарушены и другие нормы Конституции Украины, в частности пункт 12 статьи 92 и часть вторая статьи 120, по которой исключительно законами определяются организация и порядок деятельности органов исполнительной власти. Нарушена также часть третья статьи 117 Конституции Украины, устанавливающая, что: "нормативно-правовые акты Кабинета министров Украины, министерств и других центральных органов исполнительной власти подлежат регистрации в порядке, установленном законом», - добавил председатель ВР.

А.МОРОЗ убежден, что издание любых указов не может приостановить или отменить нормы Конституции Украины и не освобождает Президента Украины от выполнения конституционных обязанностей, в том числе, предусмотренных статьей 94 Конституции Украины.

“На фоне «указотворчества» последних месяцев действия Президента Украины относительно приведения ранее изданных указов, в том числе Президентом Украины Л.КУЧМОЙ, в соответствие с Конституцией Украины, заслуживают поддержки. Однако способ частичного обеспечения верховенства Основного Закона путем приостановки отдельных норм Указа Президента Украины "О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу" вызывает удивление, поскольку частично приостановленным Указом основные положения Конституции Украины нарушаются в целом”, - считает председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил на период до открытия первого заседания Верховной Рады Украины VI созыва действия Указу Президента Украины от 10 июня 1997 года № 503 «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу» в части, касающейся официального обнародования законов и других актов Верховной Рады Украины.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Текст Указа обнародован на официальном сайте главы государства.