В Батькивщине не хотят, чтобы список на выборы писали «люди из штаба»

Юлия ТИМОШЕНКО останется лидером “Батьківщини”, независимо от того, какое решение примет суд, а вопрос участия партии в выборах пока не дебатируется.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, член партии “Батьківщина” Николай ТОМЕНКО.

“Она была и остается руководителем партии... Сегодня не дебатируется вопрос, кто будет лидером партии. Формат нашего участия в выборах мы будем обсуждать позже. Независимо от решения суда, ТИМОШЕНКО есть и останется лидером “Батьківщини”, - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, к счастью, пока суды не решают, кто будет руководителем партии. Он отметил, что если власть прибегнет к попытке исключения Ю.ТИМОШЕНКО из участия в выборах в ВР, то она все равно будет действовать как лидер команды и партии. “И тогда мы уже будем определять формат того, кто будет принимать участие в выборах”, - сказал он. По мнению Н.ТОМЕНКО, для составления списков должен быть проведен внутрипартийный праймериз. “Члены партии должны определить, кто идет в списке, в каком статусе, а не сидеть в штабе и думать, кто должен идти”, - сказал он.