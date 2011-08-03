Хорошковскому «слабо» разведать о гражданстве Черновецкого?

Израиль никогда не предоставит Украине официальных подтверждений о наличии у мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО гражданства этой страны, поскольку такие сведения принадлежат к персональным данным, которые защищены конституцией и могут быть предоставлены лишь в случае письменного и нотариально заверенного согласия самого Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом заявил народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

“А для того, чтобы лишить киевского мэра украинского гражданства, Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Украины должна получить только официальные данные из Израиля. На основании одних лишь публикаций в СМИ этот вопрос рассматриваться не будет”, – отметил он.

Депутат напомнил, что “в частном разговоре один из представителей полиции Израиля оговорился, что гражданство его страны получили около трех тысяч человек из Украины, имеющих в Израиле недвижимость, банковские счета, кредитные карточки и пр., однако основное время они проводят в Украине и украинского гражданства не лишились».

При этом Г.МОСКАЛЬ отметил, что «функции по соблюдению Закона “О гражданстве Украины” возложены на МВД Украины (представитель МВД аккредитован при Посольстве Украины в Израиле). Кроме того, в Украине есть такой институт, как внешняя разведка, чьи прямые функции – агентурным путем (подкупом, похищением и пр.) выяснять подобные вещи. И это совсем не шутки, ведь ЧЕРНОВЕЦКИЙ, будучи главой КГГА, имел должность государственного служащего первого ранга, ему неоднократно оформляли допуск к государственной тайне и документам с грифом “секретно”, “совершенно секретно” и “особой важности”. И если сейчас выяснится, что мэр Киева имеет израильское гражданство, то для чего тогда в Украине такие структуры, как МВД и СБУ с внешней разведкой?”.

“Кстати, - добавил Г.МОСКАЛЬ, - если встанет вопрос о привлечении ЧЕРНОВЕЦКОГО к уголовной ответственности, то в случае наличия у него израильского паспорта Израиль ни при каких обстоятельствах не выдаст подозреваемого Украине – это запрещено Конституцией Израиля”.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет являются гражданами Израиля.

В соответствии с информацией, которая содержится в базе данных МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.

По данным по состоянию на июль 2011 года, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прописан в доме на одной из улиц Северного Тель-Авива.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотировался на должность Президента Украины в 2004 году, был избран мэром столицы в 2006 году, до этого избирался народным депутатом Украины.

Также СМИ сообщают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно прибыл из Грузии в Израиль.

В Украине двойное гражданство запрещено.