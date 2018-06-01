Тимошенко назвала дату ее ареста, Ехануров припомнил ЕЭСУ, прокурорша уложила косу а-ля Юля

В 9 утра Печерский суд уже традиционно наполняется нардепами-бютовцами. Новизну в сегодняшнее утреннее судебное заседание над ЮВТ вносит разве что прокурор Лилия Фролова, которая является с заплетенной косой а-ля Тимошенко. Немного позже приходит и “регионалка” Инна Богословская. Желающих уступить место или хотя бы подвинуться, чтобы нардеп села, ни у кого не возникает. Поэтому Богословской ничего не остается, как подпирать двери.

Дед-лайн – День Независимости?

Перед началом судебного заседания экс-премьер-министр заявляет журналистам, что ее планируют арестовать до 24 августа.

– По нашим данным, Янукович дал указание судье, чтобы ко дню Независимости, до 24 августа, я была заключена. Чтобы был вынесен нечестный приговор, который заказан Януковичем, – сказала Тимошенко, в то же время отметив, что эти планы не будут осуществлены.

Как и обещала обвиняемая в пятницу, заседание начинается с ходатайства об отводе судьи Киреева. Тот на месте решает оставить заявление без рассмотрения.

Вторым вопросом стоит привлечение в качестве защитника Юрия Сухова, который в настоящее время выступает адвокатом по уголовному делу экс-председателя таможни Анатолия Макаренко. Тимошенко также просит предоставить необходимое время Сухову для ознакомления с ее уголовным делом. По ее подсчетам, 5 тысяч страниц дела – на 2 месяца чтения.

– Настаиваю, чтобы господин Киреев обратил внимание, если не будет предоставлено время на ознакомление с делом, я откажусь от защитника, – заявляет экс-премьер. – Не нужно гнать этот процесс, как вы гоните, чтобы выполнить бессмысленное указание Януковича..

– Вы допускаете высказывания, которые свидетельствуют о явном пренебрежении к суду, – возмущается Киреев.

– Я извиняюсь, если это для вас звучит оскорбительно, но это правда, – смиренным голосом констатирует Тимошенко.

– Ваши действия направлены на срыв судебного заседания! Вы провоцируете суд! – продолжает отчитывать подсудимую председательствующий.

В конце концов после словесной перепалки Тимошенко и Киреева нового защитника Сухова допускают к процессу.

Прежде чем начать рассмотрение ходатайства нового адвоката о предоставлении ему двух месяцев на ознакомление с делом, судья спрашивает защитника о соблюдении им адвокатской этики. По словам Киреева, прежде чем браться за дело, Сухов должен был ознакомиться со всеми материалами, которые есть в распоряжении его подзащитной.

– Я впервые слышу, что новый адвокат перед тем как вступить в дело, должен ознакомиться с материалами уголовного дела, – искренне удивляется защитник.

И в ответ заявляет об отводе Кирееву.

Суд объявляет перерыв на 15 минут и идет в совещательную комнату. Почти все остаются в зале.

– Я очень рада тебя видеть, – обращается Тимошенко к Сергею Соболеву и подходит к нему, чтобы обняться. Позже к ним присоединяется Власенко. Втроем они шепчутся вплоть до прихода судьи.

Решение Киреева – ходатайство не содержит оснований для отвода. Суд постановляет рассмотреть все другие ходатайства после допроса свидетелей.

Ехануров распекал Тимошенко долгами ЕЭСУ, она его – лоббированием “РосУкрЭнерго”

Первым вызывают экс-министра обороны Юрия Еханурова. Он рассказывает, что Тимошенко подписала в 2009 году «газовые» директивы Кабинета министров без надлежащей поддержки их министрами. Мол, «директивы сначала были подписаны, а затем членов правительства нагибали, чтобы те их поддержали».

– 19 января 2009 года было внеочередное заседание правительства, на котором Турчинов предложил утвердить директивы для “газовых” переговоров в Москве. Я понял, что украинская сторона сдает все позиции: и относительно цены на газ, и относительно ставки на транзит. Против утверждения директив высказались Пинзеник и я. Я выразил свой протест против позиции правительства - встал и ушел. Турчинов по вашему указанию хотел утвердить директивы, которыми Украина полностью сдала свои интересы по инициативе правительства, но это вам не удалось.

В продолжение темы экс-министр рассказывает, что газовые контракты с Россией в 2009 году были подписаны под давлением из-за долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) перед Министерством обороны России. По словам Еханурова, в свое время он встречался с генералом российской армии Олийныком, который был осужден до трех лет лишения свободы и который просил, чтобы долги компании ЕЭСУ (Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла эту корпорацию. – Авт.) взяло на себя правительство Украины.

– Я знал о таком деле, но я заявил, что это невозможно, – сказал он.

Новый защитник берется устанавливать, есть ли неприязнь в отношениях между Тимошенко и Ехануровым.

– Вы были министром в правительстве Тимошенко, – обращается Сухов к Еханурову. – На каких основаниях вы были освобождены от должности?

– Я прошу снять этот вопрос. Это не касается судебного заседания, – протестует прокурор.

– Отвечайте, – позволяет судья.

– Говорить сейчас о неприязни в отношениях на дату 19 января 2009 года нет необходимости.

– А по состоянию на сегодня? – не сдается новый защитник.

– Никаких эмоциональных выпадов ни в моем выступлении, ни в моих показаниях нет. Я стараюсь выкладывать факты объективно. Это не касается наших отношений.

Берет слово Тимошенко, пытаясь доказать, что Ехануров все-таки неприязненно к ней относится.

– Вы видели решение суда и основания, на которых был осужден Олийнык? – интересуется она у бывшего министра обороны (он же бывший премьер-министр).

– Я знаю о сути обвинений через СМИ.

Тимошенко отмечает, что российский генерал осужден за манипуляции с облигациями, и к ЕЭСУ его дело не имеет никакого отношения. И уверяет суд, что все показания Еханурова, так же, как и его заявление относительно якобы долгов ЄЕСУ перед Минобороны России, свидетельствуют о его неприязненном отношении к ней.

– Учитывая наши “приязненные” отношения, я отвечаю очень толерантно на ваши вопросы. Я пытаюсь не подниматься до вашего “высокого” уровня общения, – ехидно вставляет Ехануров.

– Не была ли ваша позиция такой радикальной относительно результатов переговоров 2009 года, потому что вы не хотели, чтобы была выведена из отношений Нафтогаза и Газпрома компания-посредник “РосУкрЭнерго”? – продолжает госпожа Тимошенко.

– Вопрос посредника меня никогда не интересовал, – парирует Ехануров.

– А почему вы без посредника не могли договориться о цене на газ и транзит напрямую? Почему вы в 2005 году как премьер не могли профессионально провести переговоры и договориться о хорошей цене? А допустили вход на рынок мегакоррупционной структуры “РосУкрЭнерго”? – не отступает Тимошенко.

– Суд снимает вопрос. В нем содержатся оценочные утверждения, – вставляет Киреев.

– Суд приходит на помощь, когда нужно защитить “РосУкрЭнерго”, – замечает Тимошенко.

– Я прошу вас воздержаться от таких высказываний в дальнейшем, – снова делает замечание подсудимой Киреев.

Тимошенко формулирует по-разному один и тот же вопрос о деятельности “РосУкрЭнерго” множество раз. Но напрасно. Киреев его снимает в любых вариациях.

– Мой вопрос прямо касается уголовного дела. Если бы не было “РосУкрЭнерго”, у нас не было бы газовых кризисов, начиная с 2006 года, – возмущается Тимошенко. – Я не знаю, как поставить вопрос, чтобы вам понравилось.

Юлия Тимошенко продолжает атаковать вопросами Еханурова, настаивая, что именно во времена его премьерства в 2006 году на внутреннем газовом рынке Украины появился посредник – компания “РосУкрЭнерго”, в результате чего Украина потеряла возможности закупать альтернативный азиатский газ, а также осуществлять транзит газа из Туркменистана и Узбекистана.

– Это и есть тот свидетель, который полностью закрыл для Украины узбекский, казахский и туркменский газ, полностью отдав его “РосУкрЭнерго”, – выкрикивает Тимошенко.

– Вы фактически его обвиняете! – возмущаются прокуроры.

– Он сам себя обвиняет, – не сдается подсудимая.

– И Туркменистан, и Узбекистан, и Казахстан предлагали нам газ, но у Газпрома труба была занята. На 1 января 2006 года среднеазиатский газ по техническим причинам был не доступен для Украины, – объясняет Ехануров.

Около 15:30 суд делает технический перерыв по просьбе адвоката Сухова. Киреев дает только 15 минут.

– После перерыва в судебном заседание отсутствует подсудимая, – констатирует Киреев, появившись в зале.

Тимошенко приходит через пару минут.

– Вы знаете, что опаздывать непозволительно? – отчитывает ее Киреев, который сам опоздал на несколько минут.

– Господин судья, очередь в туалет, – отвечает подсудимая.

Тимошенко опять не дает покоя Еханурову, забрасывая его вопросами о “РосУкрЭнерго”.

– Вы считаете успешными переговоры, при которых была введена компания-посредник “РосУкрЭнерго”?

– Я считаю приемлемыми переговоры, по которым Украина получила газ за 95 долларов за тысячу кубометров, и в 1,5 раза мы увеличили цену на транзит. В отличие от 2009 года. Это была капитуляция, а не переговоры. Неважно, какого цвета кошка, чтобы она ловила мышей.

– Известно ли вам, что Ющенко запретил Дубине подписывать контракт только потому, что хотел сохранить посредником “РосУкрЭнерго”?

– Ничего такого мне неизвестно.

В конце концов после пяти с половиной часов допроса Ехануров свободен.

Тимошенко просит перерыв на обед.

– Это практически истязание! – жалуется она.

– Мы уже не включаем (себе) кондиционер, – заявляет ей в ответ Киреев. – Хотя проверяли, что на месте, где вы находитесь…

– Давайте местами поменяемся, – улыбаясь, предлагает Тимошенко Кирееву, чем вызывает бурные аплодисменты в зале.

Винский и другие свидетели

Заводят следующего свидетеля – экс-министра транспорта и связи Иосифа Винского.

– Я не был участником переговоров. Я не знаю, что мне говорить. Нужно было решить вопрос о переговорах в Москве. Было обсуждение. Была названа цена в 450 долларов, и она показалась мне высокой. Моя позиция: если есть возможность поработать, чтобы она была ниже.

– Может ли премьер единолично решать вопрос цены на газ? – спрашивает у Винского обвинение.

– Я думаю, через определенный период времени мы в этом зале можем слушать другого премьер-министра. До той поры, пока не будет реформирован Нафтогаз, пока не будет отделена добыча, транзит и распределительные системы, мы будем постоянно сталкиваться с этой проблематикой. К сожалению, у нас газ – это политическая тема. И политическая тема требует политических решений. Вы мне поставили оценочный вопрос, я на него оценочно отвечаю.

В то же время Винский заявляет, что не считает оптимальными действия Тимошенко во время подписания газовых соглашений в 2009 году.

– У меня было ощущение, что мы еще могли повоевать, – резюмировал экс-министр.

– Ну, более-менее объективно, – дает оценку выступлению Винского Николай Томенко.

Тимошенко опять просит сделать перерыв. Все голодные и измученные.

– Какой смысл объявлять перерыв? – удивляется Киреев. – Уже полшестого.

– Тогда есть смысл заканчивать заседание, – отвечает Тимошенко.

Но председательствующий непреклонен.

– Мы умрем от голода, – жалуется экс-премьер. – Вы держите всех людей без обеда.

Но суд уже вызывает следующего свидетеля – экс-министра образования и науки Ивана Вакарчука.

В своих ответах бывший главный педагог преимущественно отмечает, что не помнит деталей тогдашнего заседания правительства 19 января, потому что газовые вопросы не касались сферы деятельности его министерства.

Но на вопрос Сухова, действовала ли Тимошенко в интересах государства на переговорах, Вакарчук отвечает почти утвердительно:

– Думаю, что так. Каждое должностное лицо, которое давало присягу в парламенте, должно действовать в интересах государства.

Проштудировав ходатайство от Тимошенко, Киреев принимает решение дать Сухову на ознакомление с материалами дела два дня. И объявляет перерыв в заседании до 4 августа.

В коридоре стоят огорченные экс-министры –Владимир Огрызко и Юрий Павленко. Они томились в ожидании в суде с самого утра, но дело до них так и не дошло.

– Ну разве так делается?.. – возмущается экс-министр иностранных дел.

Прокурор о своей прическе а-ля Тимошенко: А разве мне так плохо?

Прокурор Фролова выбегает к камерам. Наверное, ей понравилось смотреть на себя по телевизору. А сегодня еще и новую же прическу сделала – нужно продемонстрировать.

– Никто не отказался от своих показаний, никто своих показаний не изменил. – отмечает Фролова. – Подсудимая воспользовалась предоставленной ей возможностью поставить все вопросы, которые ее интересовали. Думаю, что мы довольно плодотворно сегодня поработали.

– А что сказала Юлия Тимошенко о вашей прическе?

– Ничего, – смеется прокурор. – А разве мне плохо?

– Судебный процесс над Тимошенко корректируется за пределами Печерского суда. – делится впечатлениями после заседания Томенко. – Это даже уже не политический процесс, а властный процесс. Судье Печерского райсуда Родиону Кирееву поставлены определенные сроки, до которых он должен зачитать приговор по делу Тимошенко. Невзирая ни на что, по написанному сценарию, смахивает на то, что суд должен закончиться ко дню Независимости. И пока еще судья действует в этом жестком формате.

Защитник не знает, как разорваться

К прессе выходит новый защитник.

– В четверг я должен быть на другом заседании. К сожалению, судья даже не спросил, есть ли у участников процесса другие дела на этот день, – сказал Сухов, объяснив, что на 4 августа на 09.00 запланировано зачитывание обвинительного заключения по делу Макаренко.

– Я не знаю, как будут происходить оба заседания, и как я буду принимать участие в обоих заседаниях, – сказал он, прибавив, что одно заседание может быть перенесено.

Тимошенко: Что мне делать?

Последней из суда выходит бывшая премьер-министр.

– К сожалению, с момента первого заседания ничего не изменилось, – констатирует Тимошенко. – Как был этот процесс с большим нарушением законов и Конституции, прав участников процесса, так он и продолжается. Никто не ставит задачу сегодня сделать этот процесс законным, гласным, прозрачным, честным для выяснения истины. Этот процесс продолжает идти как процесс расправы, унижения, беззакония. Завершился сегодняшний день жирной точкой – опять мой адвокат лишен права читать материалы уголовного дела. Два дня – на 5 тысяч страниц, на 147 часов видеозаписей. Я не знаю, что делать. Если кто-то знает ответ на вопрос, как противостоять такому террору в суде, как противостоять такой расправе в суде, я бы была очень благодарна, если бы мне посоветовали, что в этой ситуации делать.

Продолжение следует...

Анна Ященко