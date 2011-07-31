Социалисты не дерутся, а только шумят

Социалистическая партия Украины категорически опровергает информацию о драке между представителями Черниговской организации СПУ, якобы произошедшей во время съезда в воскресенье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, Черниговская делегация СПУ «требует от средств массовой информации опровержения недостоверной информации о драке между ее представителями».

«После выступления одного из делегатов в поддержку кандидатов Василий БОГАЧУК, первый секретарь Тернопольской организации СПУ, не смог овладеть своими эмоциями. Шум в зале некоторыми делегатами был воспринят как драка», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заверили, что «никаких инцидентов во время съезда Социалистической партии не произошло».

В то же время, как подтвердил УНИАН сам В.БОГАЧУК, столкновение таки состоялось.

По его словам, во время выступления Александра МОРОЗА один из сторонников Николая РУДЬКОВСКОГО все время бубнил и комментировал выступление, и когда одна из делегаток съезда сделала ему замечание, тогда он нецензурно высказался.

Именно после этого, как заверяет В.БОГАЧУК, столкновение и произошла.

Как сообщал УНИАН, съезд СПУ проходит в закрытом режиме без допуска журналистов. На нем будет избран новый председатель партии, поскольку председатель Антимонопольного комитета Василий ЦУШКО заявил о намерении пойти в отставку с должности председателя СПУ.

Главным претендентами на эту должность являются почетный председатель партии А.МОРОЗ и первый секретарь Политсовета партии Н.РУДЬКОВСКИЙ.