Присяжнюк хочет, чтобы «Формула-1» получила киевскую прописку на 5 лет

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК надеется на проведение Чемпионата мира по водной «Формуле-1» в Вышгороде на протяжении 5 лет.

Как передает корреспондент, об этом он заявил сегодня во время открытия Чемпионата.

«Я надеюсь, что будет подписано соглашение о проведении «Формулы-1» на воде 5 лет подряд», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК и отметил, что в планах руководства области строительство в Вышгороде на берегу Киевского моря киноконцертного зала, «чтобы мы проводили фестивали, которые проходят в Юрмале, а возможно, и лучше.