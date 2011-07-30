Присяжнюк хочет, чтобы «Формула-1» получила киевскую прописку на 5 лет

23:39, 30 июля 2011
Политика
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У губернатора далекоидущие планы

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК надеется на проведение Чемпионата мира по водной «Формуле-1» в Вышгороде на протяжении 5 лет.

Как передает корреспондент, об этом он заявил сегодня во время открытия Чемпионата.

«Я надеюсь, что будет подписано соглашение о проведении «Формулы-1» на воде 5 лет подряд», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК и отметил, что в планах руководства области строительство в Вышгороде на берегу Киевского моря киноконцертного зала, «чтобы мы проводили фестивали, которые проходят в Юрмале, а возможно, и лучше.

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