Три свидетеля не считают директивы Тимошенко решением правительства

В Печерском райсуде Киева допросили еще трех свидетелей, которые не нашли в газовых директивах экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО признаков решения правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по делу Ю.ТИМОШЕНКО были допрошены сотрудники Секретариата Кабинета министров Александр ЗЕНЮК и Олег КОВАЛЬ, а также бывший заместитель министра Кабинета министров Иван РАТУШНЯК (ныне пенсионер).

Так, А.ЗЕНЮК вообще отказался комментировать директивы, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО для проведения переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

«Я не могу этот документ комментировать. Практика оформления может быть очень разной. Есть директивы Кабинета министров, есть указания премьер-министра», - сказал он, начав дачу своих показания с приветствия Ю.ТИМОШЕНКО пожатием руки.

После завершения своего допроса он снова подошел к Ю.ТИМОШЕНКО, пожал ей руку и покинул зал судебного заседания.

После этого председательствующий по делу судья обратился к Ю.ТИМОШЕНКО с вопросом, почему она встает перед свидетелями, на что экс-премьер ответила: «Потому что свидетелей, в отличие от вас, я уважаю».

В свою очередь О.КОВАЛЬ сообщил суду, что директивы, подписанные экс-премьером, не готовились в том подразделении Секретариата Кабинета министров, который за это отвечает. «Есть определенная система делопроизводства и технические параметры подготовки, в частности, абзацы, отступы... В этом документе другие параметры», - отметил он.

Следующий свидетель – бывший заместитель министра Кабинета министров И.РАТУШНЯК – вообще заявил, что считает неуместным оценивать действия бывшего премьер-министра через призму уголовного преследования. «Состава преступления в действиях премьер-министра я не вижу. Это не эмоции. Я работал со всеми правительствами независимой Украины. Такого патриота Украины, борца за справедливость я не видел. Так, как это делала Юлия ТИМОШЕНКО, я не знаю, будет ли еще кто-то делать», - заявил он, несмотря на замечание судьи Р.КИРЕЕВА воздержаться от личных оценок.

По мнению И.РАТУШНЯКА, директивы, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО, являются индивидуальным распорядительным актом руководителя правительства.