Диденко предупредил, что будет требовать протокол допроса

Бывший первый заместитель председатель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО на судебном процессе над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО дает показания в присутствии своего адвоката Игоря СТЕПАНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос И.ДИДЕНКО начался в 14.50.

Перед тем как начать давать показания, И.ДИДЕНКО заявил, что после этого хочет получить протокол показаний, заверенный в установленном порядке.

«Я буду требовать не только предоставления протокола, но и чтобы он был заверен должным образом, чтобы потом не было никаких искажений», - заявил он.

В свою очередь, председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ сказал, что И.ДИДЕНКО получит протокол.

«Это не встреча. Вы допрашиваетесь в качестве свидетеля. Суд никоим образом не нарушит ваши права. Да, вы сможете его (протокол) получить», - сказал судья.