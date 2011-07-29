На Банковой начали проверку «пресс-релиза от Корняковой»

Администрация Президента Украины решительно отвергает обвинения во вмешательстве в судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и в воздействии на его участников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента в связи с появлением публикации в Интернет-издании «Украинская правда»,где речь шла о том, что сообщение, направленное от имени экс-заместителя генпрокурора Татьяны КОРНЯКОВОЙ по поводу судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, было подготовлено на компьютере Администрации Президента.

«Подобные обвинения, которые основываются на информации, отраженной в свойствах электронного документа, не выдерживают никакой критики», - отмечают в АП.

В Администрации подчеркивают, что никаких распоряжений от должностных лиц Администрации Президента относительно подготовки пресс-релиза для заместителя министра топлива и энергетики, бывшего заместителя генерального прокурора Т.КОРНЯКОВОЙ не давалось.

«В то же время по опубликованной в СМИ информации начата проверка. О ее результатах будет проинформирована общественность и СМИ», - сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщалось, вчера «Украинская правда» напечатала материал, в котором утверждалось, что Администрация Президента воздействует на рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО. В качестве доказательства приводилось письмо одного из свидетелей по делу Ю.ТИМОШЕНКО - экс-заместителя генпрокурора Т.КОРНЯКОВОЙ, которое поступило в редакцию.

К письму, которое поступило в редакцию «Украинской правды» по электронной почте, был прикреплен Word-файл, в котором содержалось опровержение экс-заместителя генпрокурора Т.КОРНЯКОВОЙ. В нем говорилось, что в материале «Еще один свидетель обвинения встал на сторону Тимошенко» издание якобы исказило ее высказывание.

«Мы заинтересовались происхождением этого пресс-релиза, и вот что установили. Любой файл, написанный в Word, может указывать на свое происхождение - в частности, на компьютер, где он был создан. Об этом немногие знают, но именно благодаря подобным особенностям текстового редактора "Украинской правды" в свое время удалось доказать, что темники времен Леонида КУЧМЫ готовились политтехнологами на Банковой. Следовательно, если открыть упомянутый выше пресс-релиз КОРНЯКОВОЙ в редакторе Word, а затем в верхнем меню нажать на функцию "файл" и дальше выбрать закладку "свойства", то можно увидеть странную картину. Так, пресс-релиз КОРНЯКОВОЙ был подготовлен автором user, а сам компьютер относится к заведению, которое скрывается за аббревиатурой STPU.

STPU - это Администрация Президента Украины. Такая аббревиатура прописана в компьютерах Банковой со времен, когда это заведение называлось Секретариат Президента Украины, или сокращенно по-английски STPU. Письма с подписью Дениса ИВАНЕСКО, руководителя Главного управления доступа к публичной информации Администрации Президента, готовятся на компьютерах, которые также имеют "свойства" STPU. Выходит, что пресс-релиз Т.КОРНЯКОВОЙ о том, что она в своих показаниях изобличила Ю.ТИМОШЕНКО, был подготовлен на компьютере Администрации Президента», - сообщает «Украинская правда».